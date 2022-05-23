Комиссия Госдумы оценит идею выдавать паспорта «хороших русских»
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Комиссия Госдумы оценит идею выдавать паспорта «хороших русских»

Комиссия Госдумы оценит идею выдавать паспорта «хороших русских»

16:26  Автор: Виктория Карташева



Комиссия Госдумы изучит деятельность так называемых «Антивоенного комитета России» и «Российского комитета действия», а также заявления участников конференции в Вильнюсе на предмет вмешательства во внутренние дела России. Об этом заявил глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает пресс-служба комитета.

Ранее участники конференции в Вильнюсе выдавать россиянам в эмиграции паспорта «хороших русских» при условии, что они письменно выступят против проведения специальной военной операции на Украине и признают территориальную целостность этой страны, в том числе подразумевая Крым и Донбасс.

«Эти организации и примкнувшие к ним беглые политические маргиналы занимаются распространением оголтелой русофобии, убеждая своих европейских хозяев, что есть «хорошие» и «плохие» русские. Первым надо, так уж и быть, разрешить ходить в Европе в кафе и пользоваться банковскими картами, а вторых всячески поражать в правах. Нацистам в Германии такой подход точно бы понравился», — отметил Пискарев.


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Он также подчеркнул, что думская комиссия детально изучит деятельность этих структур, а потом передаст материалы в компетентные органы для принятия необходимых решений.

«Вначале они пытались навязать альтернативный флаг, теперь собираются выдавать альтернативные паспорта, которые правильнее всего было бы назвать «паспортами предателей». Потому что никем иным желающие их получить по отношению к России не являются», — заявил депутат.

Он также напомнил, что такие документы не имеют юридической силы. Существует только один российский загранпаспорт, и попытки дискриминации в отношении его обладателей или создания альтернативных документов нарушают международное право и права человека, заключил Пискарев.

Ранее Русская православная церковь (РПЦ) предложила упростить получение документов беженцам с Украины. 



#документы

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По материалам: pnp.ru

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