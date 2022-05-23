Компания Levi's окончательно уходит с российского рынка

Вадим Карасев

Компания Levi Strauss & Co окончательно уходит с российского рынка после 29 лет работы. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Поставки товаров в Россию на данный момент прекращены, остатки будут реализованы через другие торговые площадки.

По данным издания, компания планирует продать некоторые из российских магазинов: покупателем может стать турецкая компания Fiba Holding A.S, которая занимается развитием магазинов Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России. При этом магазины, которые работают по франшизе, в сделку не войдут.

В марте бренд заявил о приостановке деятельности в России и инвестиций в российские магазины на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Позднее исполнительный директор Levi Strauss & Co Чип Берг заявил журналистам, что возобновлять работу в России в этом году компания не планирует.

Ранее стало известно о том, что российские магазины некоторых брендов, которые ранее приостановили работу в стране, в том числе Zara, будут проданы и возобновят работу под новыми названиями.

Ксения Смирнова