Кортни Лав поддержала Джонни Деппа на фоне его суда с Эмбер Херд и рассказала, как он спас ей жизнь

Вадим Карасев

Кортни Лав поддержала Джонни Деппа на фоне судебного разбирательства актера с Эмбер Херд и записала видеообращение, рассказав, как Джонни Депп спас ей жизнь.





Это произошло в 1995 году около клуба The Viper Room в Голливуде, очень популярного в 90-х среди звезд.

Я не хочу публично высказывать какие-то суждения. Я просто хочу рассказать, как Джонни сделал мне массаж сердца, когда у меня случилась передозировка.

Ситуация произошла через год после смерти мужа Кортни Лав, лидера группы Nirvana Курта Кобейна, который покончил с собой в 1994 году. У пары осталась дочь Фрэнсис Бин.

В дальнейшем Джонни Депп продолжал помогать семье и годами поддерживал Фрэнсис: Кортни Лав долго боролась с наркозависимостью, что негативно сказывалось на ее дочери. Хотя сама Кортни Лав не была близка с актером, Джонни Депп часто выходил на связь с Фрэнсис, желая помочь ей справиться с этой ситуацией.

Фрэнсис очень страдала от этого, со всеми этими социальными работниками. Джонни написал ей четырехстраничное письмо, которое она мне никогда не показывала. Он также отправил лимузин в ее школу, который отвез ее и ее друзей на "Пиратов Карибского моря". Он делал это много раз. Сама я никогда не видела фильмы о пиратах, но Фрэнсис они нравятся. Когда ей было 13 лет, она сказала мне: "Мама, он спас мне жизнь".

Несмотря на cлова поддержки в адрес Джонни Деппа, Кортни Лав отметила, что сочувствует Эмбер Херд, которая столкнулась с ненавистью со стороны поклонников актера. Она призналась, что понимает ее: после смерти Кобейна Кортни Лав начали травить, обвиняя в смерти музыканта.

Я была самой ненавидимой женщиной в Америке. Я была самой ненавидимой женщиной в мире еще до появления TikTok. Я понимаю, каково, должно быть, приходится Эмбер, — заявила она, добавив, что надеется на то, что справедливость восторжествует, "какой бы она ни была".

Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену после того, как та публично обвинила его в домашнем насилии. В рамках процесса уже выступили многие звезды, в том числе Дженнифер Грей и Эллен Баркин.

Ксения Смирнова