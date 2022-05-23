Косачев: «Холодная война» не заканчивалась

08:20 Автор: Юлия Катенёва

«Холодная война» не заканчивалась с завершением эпохи межблокового противостояния Запада и СССР. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

По его словам, было «перемирие», когда 90-х, когда новая Россия, с точки зрения Запада, капитулировала, «прекратив оспаривать его претензию на ту же безраздельную власть над миром».

Характеризуя тот период история вице-спикер Совфеда отметил, что проблему СССР Запад решал сначала экономическими блокадами, затем натравливанием на страну гитлеровской Германии, а затем — снова санкциями и бойкотами. Однако самым главным инструментом Запада стала изнуряющая гонка вооружений. «Справедливости ради, Советский Союз внес свою лепту в конфронтацию, активно поддерживая прокоммунистические режимы по всему миру и внушая Западу животный страх победы «мировой революции», — пишет Косачев.

Однако в период так называемого «перемирия» Россия сосредотачивалась и искала ответ на вопрос, каким должен стать мир и какое место в нем будет за Москвой. Последние два десятилетия парламентарий называет временем осознания нашей ответственности за происходящее, «раз уж капитулировали перед Западом сначала Восточная Европа, а затем и некоторые наши соседи по бывшему СССР».





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