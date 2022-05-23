Ксения Собчак поглумилась над Викторией Боней

Ведущая и журналистка Ксения Собчак посмеялась над скандалом с Викторией Боней. Накануне Виктория Боня рассказала о том, что охрана вывела ее с красной дорожки Каннского фестиваля. Блогерша хотела устроить акцию, но бдительные организаторы не дали ей этого сделать. 42-летняя телеведущая записала ролик, в котором рассказала подробности случившегося. «Сегодня меня выгнали с красной дорожки кинофестиваля, этого не было со мной еще ни разу в жизни. Да, видимо, нужно много мужества, чтобы выйти с таким сообщением на публику. Оно было настолько сильным, что меня выпроводили. Сейчас я еду в Монако на премию», — объяснила знаменитость. Дело в том, что на сумке она написала лозунг, касающийся политических событий, происходящих в мире. Когда организаторы увидели его, то сказали — все фотографы обратят внимание на нее, а о самом мероприятии забудут. А это недопустимо в сложившейся ситуации.Виктория Боня - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поступок ведущей тут же стали обсуждать. Одни пытаются хвалить Боню за сильную гражданскую позицию, другие же отмечают, что она лишь разжигает ненависть, которая и так царит в мире. Ситуацию прокомментировала Ксения Собчак, разместив в соцсетях небольшой пост. «Монегаска (подданная Княжества Монако - прим.ред.) Боня теперь акционистка. Подвиньтесь», — пошутила знаменитость. У Собчак и Бони, кстати, давняя вражда — бывшие ведущая и участница «ДОМа-2» каждый раз пытаются больнее поддеть друг друга, реагируя на провалы и неудачи. Но Виктория не стала реагировать на выпад Ксении. Последние годы она проживает в Монако и периодически приезжает в Россию на разные мероприятия. В княжестве знаменитость занимается бизнесом — звезда нередко хвастается, как водит дорогие автомобили, питается в лучших ресторанах и живет в элитных районах.