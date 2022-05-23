Ксения Собчак поглумилась над Викторией Боней
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак поглумилась над Викторией Боней

Ксения Собчак поглумилась над Викторией Боней
Ведущая и журналистка Ксения Собчак посмеялась над скандалом с Викторией Боней. Накануне Виктория Боня рассказала о том, что охрана вывела ее с красной дорожки Каннского фестиваля. Блогерша хотела устроить акцию, но бдительные организаторы не дали ей этого сделать. 42-летняя телеведущая записала ролик, в котором рассказала подробности случившегося. «Сегодня меня выгнали с красной дорожки кинофестиваля, этого не было со мной еще ни разу в жизни. Да, видимо, нужно много мужества, чтобы выйти с таким сообщением на публику. Оно было настолько сильным, что меня выпроводили. Сейчас я еду в Монако на премию», — объяснила знаменитость. Дело в том, что на сумке она написала лозунг, касающийся политических событий, происходящих в мире. Когда организаторы увидели его, то сказали — все фотографы обратят внимание на нее, а о самом мероприятии забудут. А это недопустимо в сложившейся ситуации.
Виктория Боня - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поступок ведущей тут же стали обсуждать. Одни пытаются хвалить Боню за сильную гражданскую позицию, другие же отмечают, что она лишь разжигает ненависть, которая и так царит в мире. Ситуацию прокомментировала Ксения Собчак, разместив в соцсетях небольшой пост. «Монегаска (подданная Княжества Монако - прим.ред.) Боня теперь акционистка. Подвиньтесь», — пошутила знаменитость. У Собчак и Бони, кстати, давняя вражда — бывшие ведущая и участница «ДОМа-2» каждый раз пытаются больнее поддеть друг друга, реагируя на провалы и неудачи. Но Виктория не стала реагировать на выпад Ксении. Последние годы она проживает в Монако и периодически приезжает в Россию на разные мероприятия. В княжестве знаменитость занимается бизнесом — звезда нередко хвастается, как водит дорогие автомобили, питается в лучших ресторанах и живет в элитных районах.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Krut: The Mythic Wings выйдет на приставках Xbox в июле
Krut: The Mythic Wings выйдет на приставках Xbox в июле
Лунный день сегодня 24 мая 2022 года
Лунный день сегодня 24 мая 2022 года
Анастасия Волочкова рассказала о своей депортации
Анастасия Волочкова рассказала о своей депортации
Ксения Собчак поглумилась над Викторией Боней
Ксения Собчак поглумилась над Викторией Боней
20 забавно-психоделичных портретов животных от шотландской художницы, способных слегка пошатнуть вашу психику
20 забавно-психоделичных портретов животных от шотландской художницы,
Почти 20 минут геймплея перезагрузки Saints Row показали в видео
Почти 20 минут геймплея перезагрузки Saints Row показали в видео
Инсайдер: Marvel’s Midnight Suns переработали и повторно представят в июне
Инсайдер: Marvel’s Midnight Suns переработали и повторно представят в
15 вещей, которые делают все девочки-подружки, но никогда в этом не признаются
15 вещей, которые делают все девочки-подружки, но никогда в этом не
«Здравый смысл, ау!»: 20 селфизависимых людей, которые зашли слишком далеко
«Здравый смысл, ау!»: 20 селфизависимых людей, которые зашли слишком
Стас Пьеха признался, как пришел выступать вместо бабушки
Стас Пьеха признался, как пришел выступать вместо бабушки
Настасья Самбурская вышла в свет с красавцем-мужчиной
Настасья Самбурская вышла в свет с красавцем-мужчиной
Автор «Чипа и Дейла» не смог объяснить, как мышка Гаечка родила от мухи Вжика
Автор «Чипа и Дейла» не смог объяснить, как мышка Гаечка родила от

Топ на сегодня

Слух: У Bethesda есть проблемы с разработкой Starfield из-за Creation Engine 2
Слух: У Bethesda есть проблемы с разработкой Starfield из-за Creation
Midnight Fight Express выйдет в подписке Game Pass летом этого года
Midnight Fight Express выйдет в подписке Game Pass летом этого года
Лера Кудрявцева показала, как избавляется от отеков на лице
Лера Кудрявцева показала, как избавляется от отеков на лице
Компания Levi's окончательно уходит с российского рынка
Компания Levi's окончательно уходит с российского рынка
Национальный музей Шотландии приобрел знаменитый ларец Марии Стюарт
Национальный музей Шотландии приобрел знаменитый ларец Марии Стюарт

Еще по теме

Викторию Боню выгнали с кинофестиваля в Каннах
Викторию Боню не пустили на красную дорожку Каннского фестиваля
Ксения Собчак высмеяла Викторию Боню
СМИ: Виктория Боня живет в домике для прислуги, где ее приютили сестры-филиппинки