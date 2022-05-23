Культ денег, люди без лиц и мемы: как прошел показ Balenciaga в Нью-Йорке

Вадим Карасев

Латексные маски на лицах, Канье Уэст и Рената Литвинова среди гостей, множество мемов — рассказываем, как прошел показ Balenciaga в Нью-Йорке.





В воскресенье новую коллекцию Balenciaga представили прямо в здании NYSE — Нью-Йоркской фондовой биржи. Это не просто крупнейшая американская биржа, но и знаковое место Уолл-Стрит и в целом некий символ финансовой индустрии. Необычный выбор локации креативный директор бренда Демна Гвасалия объяснил тем, что "хорошо это или нет, но Америка помешана на деньгах", а они являют собой "самый большой фетиш в мире".

Приглашения, которые получили в числе прочих Канье Уэст, Хлоя Севиньи, Анна Винтур, Фаррелл Уильямс, Megan Thee Stallion, Марк Джейкобс, Кэндис Свейнпол и другие звездные гости, были выполнены в виде пачек стодолларовых купюр. При ближайшем рассмотрении на них можно было увидеть текст с датой и местом показа. По информации сайта Hypebeast, для максимального эффекта приглашения даже пропитали запахом настоящих банкнот.





Пригласительные на показ Balenciaga





Элтон Мейсон и Megan Thee Stallion





Синиша Макович и Хлоя Севиньи





Кэндис Свейнпол и Фай Хадра

Тему фетиша, упомянутую Демной, поддержали черные латексные костюмы моделей с масками, полностью закрывающими лица, — еще и в знак того, что, по словам дизайнера, сегодняшняя мода "стирает личность":

Все стараются угнаться за трендом и в итоге выглядят одинаково,

— говорит Гвасалия.

Поклонница бренда и подруга Гвасалии Рената Литвинова, которая была на показе, метафору оценила:

Откуда вы — без лиц и, как пришельцы — люди будущего — столько дистанции и недоступности, пожалуй, Дэмна не демонстрировал никогда — отрешенность, холод гор, показ наоборот, от красоты в спортивную униформу, улыбку уже не разглядеть на лице, только горькая ирония, безупречные вытянутые силуэты пришельцев, любимый черный показ, как приговор. Счастье быть художником и — превращать "мир моды" в высказывание, моделей — в арт-объекты — и всегда достигать цели (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала актриса в инстаграме*.





Рената Литвинова перед показом Balenciaga

Сама коллекция Resort 2023 выдержана преимущественно в черном. Первая ее часть — новая линия demi-couture под названием Garde-Robe: костюмы, шелковые плащи, блузки с объемными бантами, кожаные тренчи. Дизайнер говорит, что это "элегантная, классическая одежда", сильно отличающаяся от того, что обычно предлагает бренд.





Показ Balenciaga









Для многих это был духовный опыт: паломничество к дому Balenciaga на священную фэшн-церемонию в финансовом храме. Зрители заняли свои места на бирже, чтобы стать свидетелями бунтарского, бескомпромиссного, агрессивного шоу моделей в масках и коллекции, которая стала воплощением крутости,

— охарактеризовал шоу Дерек Бласберг.

Во второй части показа представили коллаборацию Balenciaga с adidas: сюда вошли олимпийки, спортивные костюмы, футболки-оверсайз, кроссовки, шорты, рюкзаки — все в духе 90-х — нулевых, с узнаваемыми полосками adidas и надписью Balenciaga. Слухи об этом сотрудничестве ходили давно, но официально подтвердились только на вчерашнем шоу. Сам создатель коллекции на мероприятии появился в черном спортивном костюме — и тоже с закрытым лицом.





Канье Уэстр и Демна Гвасалия





Демна Гвасалия и Дерек Бласберг





















Дефиле уже породило множество мемов — из-за необычной походки моделей и эксцентричных нарядов.

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Маргарита Дорошевич