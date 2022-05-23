Культ денег, люди без лиц и мемы: как прошел показ Balenciaga в Нью-Йорке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Культ денег, люди без лиц и мемы: как прошел показ Balenciaga в Нью-Йорке

Культ денег, люди без лиц и мемы: как прошел показ Balenciaga в Нью-Йорке

Латексные маски на лицах, Канье Уэст и Рената Литвинова среди гостей, множество мемов — рассказываем, как прошел показ Balenciaga в Нью-Йорке.


В воскресенье новую коллекцию Balenciaga представили прямо в здании NYSE — Нью-Йоркской фондовой биржи. Это не просто крупнейшая американская биржа, но и знаковое место Уолл-Стрит и в целом некий символ финансовой индустрии. Необычный выбор локации креативный директор бренда Демна Гвасалия объяснил тем, что "хорошо это или нет, но Америка помешана на деньгах", а они являют собой "самый большой фетиш в мире".

Приглашения, которые получили в числе прочих Канье Уэст, Хлоя Севиньи, Анна Винтур, Фаррелл Уильямс, Megan Thee Stallion, Марк Джейкобс, Кэндис Свейнпол и другие звездные гости, были выполнены в виде пачек стодолларовых купюр. При ближайшем рассмотрении на них можно было увидеть текст с датой и местом показа. По информации сайта Hypebeast, для максимального эффекта приглашения даже пропитали запахом настоящих банкнот.


Пригласительные на показ Balenciaga


Элтон Мейсон и Megan Thee Stallion


Синиша Макович и Хлоя Севиньи


Кэндис Свейнпол и Фай Хадра

Тему фетиша, упомянутую Демной, поддержали черные латексные костюмы моделей с масками, полностью закрывающими лица, — еще и в знак того, что, по словам дизайнера, сегодняшняя мода "стирает личность":

Все стараются угнаться за трендом и в итоге выглядят одинаково,

— говорит Гвасалия.

Поклонница бренда и подруга Гвасалии Рената Литвинова, которая была на показе, метафору оценила:

Откуда вы — без лиц и, как пришельцы — люди будущего — столько дистанции и недоступности, пожалуй, Дэмна не демонстрировал никогда — отрешенность, холод гор, показ наоборот, от красоты в спортивную униформу, улыбку уже не разглядеть на лице, только горькая ирония, безупречные вытянутые силуэты пришельцев, любимый черный показ, как приговор. Счастье быть художником и — превращать "мир моды" в высказывание, моделей — в арт-объекты — и всегда достигать цели (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала актриса в инстаграме*.


Рената Литвинова перед показом Balenciaga

Сама коллекция Resort 2023 выдержана преимущественно в черном. Первая ее часть — новая линия demi-couture под названием Garde-Robe: костюмы, шелковые плащи, блузки с объемными бантами, кожаные тренчи. Дизайнер говорит, что это "элегантная, классическая одежда", сильно отличающаяся от того, что обычно предлагает бренд.


Показ Balenciaga



Для многих это был духовный опыт: паломничество к дому Balenciaga на священную фэшн-церемонию в финансовом храме. Зрители заняли свои места на бирже, чтобы стать свидетелями бунтарского, бескомпромиссного, агрессивного шоу моделей в масках и коллекции, которая стала воплощением крутости,

— охарактеризовал шоу Дерек Бласберг.

Во второй части показа представили коллаборацию Balenciaga с adidas: сюда вошли олимпийки, спортивные костюмы, футболки-оверсайз, кроссовки, шорты, рюкзаки — все в духе 90-х — нулевых, с узнаваемыми полосками adidas и надписью Balenciaga. Слухи об этом сотрудничестве ходили давно, но официально подтвердились только на вчерашнем шоу. Сам создатель коллекции на мероприятии появился в черном спортивном костюме — и тоже с закрытым лицом.


Канье Уэстр и Демна Гвасалия


Демна Гвасалия и Дерек Бласберг






Дефиле уже породило множество мемов — из-за  необычной походки моделей и эксцентричных нарядов.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Культ денег, люди без лиц и мемы: как прошел показ Balenciaga в Нью-Йорке
Культ денег, люди без лиц и мемы: как прошел показ Balenciaga в
Максим Галкин живет на вилле брата, утверждает пресса
Максим Галкин живет на вилле брата, утверждает пресса
Отар Кушанашвили прошелся по Блиновской
Отар Кушанашвили прошелся по Блиновской
Xbox отказался от предложения Marvel выпускать игры по лицензиям, в отличие от Sony
Xbox отказался от предложения Marvel выпускать игры по лицензиям, в
Национальный музей Шотландии приобрел знаменитый ларец Марии Стюарт
Национальный музей Шотландии приобрел знаменитый ларец Марии Стюарт
Слух: У Bethesda есть проблемы с разработкой Starfield из-за Creation Engine 2
Слух: У Bethesda есть проблемы с разработкой Starfield из-за Creation
Midnight Fight Express выйдет в подписке Game Pass летом этого года
Midnight Fight Express выйдет в подписке Game Pass летом этого года
Компания Levi's окончательно уходит с российского рынка
Компания Levi's окончательно уходит с российского рынка
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Лера Кудрявцева показала, как избавляется от отеков на лице
Лера Кудрявцева показала, как избавляется от отеков на лице
Мама Ксении Собчак призналась в ее гостевом браке с Богомоловым
Мама Ксении Собчак призналась в ее гостевом браке с Богомоловым
Самые лучшие и самые худшие черты характера Козерогов
Самые лучшие и самые худшие черты характера Козерогов

Топ на сегодня

Марина Зудина сводила в кафе детей и родителей
Марина Зудина сводила в кафе детей и родителей
Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну
Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну
Витас показал редкое фото подросшей дочери, которой исполнился годик
Витас показал редкое фото подросшей дочери, которой исполнился годик
5 признаков настоящего мужчины
5 признаков настоящего мужчины
Юлия Меньшова в ужасе от действий стран
Юлия Меньшова в ужасе от действий стран

Еще по теме

Неделя высокой моды в Париже: Канье Уэст, Рената Литвинова, Яна Рудковская на показе Balenciaga
Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Белла Хадид и Ким Кардашьян на показе Balenciaga
Бренд Balenciaga сменил логотип
Неделя моды в Париже: Рената Литвинова и Белла Хадид на показе Balenciaga