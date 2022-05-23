Лера Кудрявцева показала, как избавляется от отеков на лице
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Лера Кудрявцева показала, как избавляется от отеков на лице

Лера Кудрявцева показала, как избавляется от отеков на лице
Ведущая Лера Кудрявцева призналась, что потолстела. Телеведущая пожаловалась своим поклонникам, что после отпуска набрала лишние 5 кг и приобрела отечность под глазами. Быстро избавиться от веса у ведущей не получилось перед сезоном съемок на ТВ, а вот отеки ушли с легкостью при помощи обычных гидрогелевых патчей.
Лера Кудрявцева Отметим, что ведущая не раз говорила, что у нее есть определенные комплексы по поводу внешности. Она не скрывает, что практически всегда в социальных сетях использует фильтры для улучшения внешности. Кроме того, с ней хорошо работают гримеры перед записью шоу «Секрет на миллион». По словам Леры Кудрявцевой, одна щека у нее вообще выглядит хуже другой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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