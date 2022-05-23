Лунный день сегодня 23 мая 2022 года
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Лунный день сегодня 23 мая 2022 года

Лунный день сегодня 23 мая 2022 года

В лунном календаре вы всегда сможете найти полезные рекомендации о том, как справиться со всеми сложностями текущего дня. Астрологи учли положение Луны, чтобы помочь нам избежать проблем и провести день успешно.


Этот день обещает быть крайне непростым, поскольку сегодня Меркурий переходит в отрицательный для себя Знак Тельца. Луна, будучи в благоприятном положении, сможет частично разрешить проблемы с энергетикой. Нам с вами эксперты рекомендуют не сидеть без дела, а пользоваться специальными упражнениями, помогающими сохранить внутреннюю гармонию.

Фаза Луны: начинается 23 лунный день. Убывающее ночное светило переходит в благоприятный Знак Рыб. Стихия Воды и фаза старения отлично сочетаются друг с другом, так что опасность, исходящая от Меркурия частично нивелируется. Тем не менее, в целом день все равно можно считать опасным.

Магнитные бури 23 мая: уровень возбужденности магнитосферы весьма низок. Угроза магнитного шторма минимальна.

Что принесет удачу сегодня


финансовая осторожность;
забота о здоровье;
отдых на природе, прогулки;
физические упражнения;
благотворительность.

Что отпугнет успех в этот день


споры;
шумный отдых;
провокации.

Домашние дела по лунному календарю

Убывающая Луна не против того, чтобы сегодня вы занялись уборкой. Если у вас будет время и желание, наведите порядок дома. До Новолуния еще неделя, но хорошо бы успеть заранее разобрать вещи, провести уборку. Можно также поработать в саду и на приусадебном участке либо пересадить комнатные цветы. Главное — не привлекать к работе тех, кто этим заниматься не хочет. Если приоритеты расставлены иначе, астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru не советуют менять планы.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник


В этот день влияние Меркурия может привести к зарождению слухов, словесных перепалок, распространению недостоверной информации. Однако пресечь этот негативный эффект поможет одежда без излишеств и образ без броских аксессуаров. Благоприятные цвета: синий, голубой, фиолетовый, черный.

В качестве талисмана сегодня пригодятся обсидиан, опал, аквамарин. Эти минералы обладают обережными и успокаивающими свойствами, усиливают шестое чувство, помогают принимать верные решения.

Любовь и общение в 23 лунный день

Наиболее опасно положение Меркурия для романтической сферы. Луна не поможет это исправить полностью, поэтом астрологи не советуют строить новые отношения. Будет сложнее выразить чувства, легче задеть или обидеть собеседника, близкого человека или вторую половинку, так что следите внимательно за тем, что и как говорите.


Возрастают риски ссор и предательств. Перед началом новых отношений стоит проверять совместимость, а лучше и вовсе перенести признания в любви на иной день. Старайтесь не обсуждать с людьми тему политики и религии— велика вероятность столкнуться с противоположной точкой зрения и вызвать агрессию.

Финансы и работа 23 мая

Сегодня возможны непредвиденные траты и финансовые убытки, поэтому астрологи советуют вам контролировать свои траты, быть внимательнее при оплате товаров и услуг. Не особо успешными станут также многие креативные дела. На потом стоит отложить решение юридических проблем.

Удачу принесет забота о своем доме. Если родные стены потребуют вложений, те обязательно окупятся. Луна убывает, но сил у нее еще много, так что можно смело пытаться реализовывать задуманное. Многие из нас сегодня заметят первые последствия приложенных ранее усилий. Сегодня также можно раздать долги.


Настроение и здоровье по лунному календарю

Астрологи советуют вам организовать день, отталкиваясь от своего темперамента. Например, холерикам стоит больше времени проводить в движении. Меланхоликам лучше заняться творчеством. Сангвиники обретут удачу в общении, так что им можно встретиться с друзьями, а флегматикам полезно будет прогуляться после рабочего дня.

Однозначно сегодня не стоит браться за те дела, которые вы ненавидите. Из этого все равно ничего хорошего не выйдет. Выплескивать агрессию сегодня лучше с помощью физических упражнений, а не слов. Предпочтение стоит отдать растяжке, йоге или бегу. Все это будет полезным для тех, кто хочет успокоиться.

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По материалам: dailyhoro.ru

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