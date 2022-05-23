Максим Галкин живет на вилле брата, утверждает пресса

По слухам, артист Максим Галкин является - братом директором по «ВПК» России. Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин уже три месяца живут в Израиле вместе с детьми Гарри и Лизой. Звездное семейство поселилось на роскошной вилле в Кесарии. Стоит такой особняк порядка шести миллионов долларов.Максим Галкин с семьей - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ранее считалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин фешенебельное жилище арендуют. Но как выяснилось, пара живет в особняке бесплатно. Особняк им предоставил владелец, оказавшийся родным братом Максима Галкина. Как выяснили корреспонденты «Известий», Дмитрий Галкин очень непростой человек. Он — президент и член совета директоров ООО «ВПК», которые производят БТР, бронированные спец-автомобили, полицейские машины, снего-болотоходы. На вилле есть все необходимое для комфортной и безопасной жизни — даже бомбоубежище.