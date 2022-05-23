Мама Ксении Собчак призналась в ее гостевом браке с Богомоловым
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Мама Ксении Собчак призналась в ее гостевом браке с Богомоловым

Мама Ксении Собчак призналась в ее гостевом браке с Богомоловым
40-летняя ведущая Ксения Собчак продолжает проживать с сыном в доме мамы в Подмосковье. Ксения Собчак никак не въедет в свой собственный дом за 40 миллионов рублей. Строители сорвали все сроки, а потому ведущей с сыном Платоном приходится пока жить в доме своей матери Людмилы Нарусовой. А Константин Богомолов здесь чаще присутствует в роли гостя, а не постоянного жильца. На это намекнула вдова первого мэра Санкт-Петербурга. Она не скрывает, что ждет завершения строительства дома дочери с еще большим нетерпением, чем сама хозяйка. Для нее будет настоящим праздником, когда наследница наконец переедет от нее и воссоединится с мужем. «Я считаю, что родители должны жить отдельно от детей. Но рядом»,  — заявила Нарусова, признавшаяся при этом, что в новом доме будет комната и для нее.
Ксения Собчак и Константин Богомолов Но ускорять процесс переезда и торопить строителей она не собирается, хотя особняк возводится на соседнем участке. Так же как и контролировать качество работ. «Это ее проект, я не вмешиваюсь. Вижу из окна, как дом растет. Когда построит, тогда и оценю. Знаю, что она очень строгий руководитель. За всем лично следит», — заявила Нарусова в программе «Ты не поверишь!». При этом мать и дочь достаточно редко пересекаются, хотя и живут под одной крышей. Все, что остается бабушке, так это наблюдать за воспитанием внука, стараясь в это не вмешиваться, что не «испортить» ребенка своей любовью. Прагматичная Ксения словно задалась целью вырастить из сына сверхчеловека. В четыре года Платон уже читает, пишет и говорит на китайском.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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