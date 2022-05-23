Мария Миронова показала 2-летнего наследника - копию знаменитого деда

Актриса Мария Миронова поделилась фото с подросшим сыном Федором - внуком Андрея Миронова. Единственная законная дочь Андрея Миронова от его брака с первой супругой Екатериной Градовой Мария воспитывает двухлетнего сына Федора. Она уже неоднократно говорила, что постоянно замечает в мальчике поразительное сходство с его талантливым родственником. И вот подтверждением послужили новые снимки 48-летней артистки с наследником, сделанные накануне. Поклонники получили возможность убедиться, что, во-первых, мальчик подрос за последнее время, а во-вторых, действительно похож на звезду «Бриллиантовой руки». Особенно это заметно по глазам, во взгляде 2-летнего мальчика уже присутствует фирменная мироновская печальная мудрость. Гены в данном случае не подкачали.Мария Миронова с сыном Федором В начале мая Мария побывала с сыном в московском зоопарке, где прекрасно провели время. Судя по фотоотчету, особенно их впечатлили обезьяны, которые безмолвствовали, философски взирая на толпящихся у клеток зрителей, и жираф, потому что с высоты ему видней.Мария Миронова с сыном Федором в зоопарке Мария Миронова — единственная законная наследница Андрея Александровича, умершего в 1987 года от аневризмы. В последние годы он воспитывал приемную дочь Марию от первых отношений своей второй супруги Ларисы Голубкиной.