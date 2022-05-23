Midnight Fight Express выйдет в подписке Game Pass летом этого года
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Midnight Fight Express выйдет в подписке Game Pass летом этого года

Midnight Fight Express выйдет в подписке Game Pass летом этого года


Подписка Game Pass летом этого года пополнится новинкой — игрой Midnight Fight Express. О планах добавить проект в подписку было известно еще в прошлом году, так как его издателем является команда Humble Games, а все игры это издательства оказываются в подписке. Но только сейчас разработчики Midnight Fight Express, в рамках мероприятия INDIE Live Expo 2022, обозначили примерные сроки релиза игры — лето 2022 года.

Ниже можно посмотреть несколько новых скриншотов Midnight Fight Express, которые показали разработчики проекта.




Отметим, что игра Midnight Fight Express вошла в начале этого года в «ТОП-30 великолепных игр для Game Pass на 2022 год, по версии Eurogamer».


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По материалам: newxboxone

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