Минобороны опубликовало кадры уничтожения на Украине американских гаубиц
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Минобороны опубликовало кадры уничтожения на Украине американских гаубиц

Минобороны опубликовало кадры уничтожения на Украине американских гаубиц

Тема: Военная операция на Украине


11:13  Автор: Наталия Васильева


Источник: ТАСС



Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных орудий «Гиацинт-С», в частности поражения украинского подразделения 155-миллиметровых гаубиц М-777 производства США. Об этом сообщили 23 мая в военном ведомстве, передает ТАСС.

По данным Минобороны, расчеты самоходных установок в ходе проведения спецоперации уничтожают опорные пункты, фортификационные сооружения, технику и живую силу противника, а также успешно подавляют огневые точки ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы. После каждого огневого налета и в случае обнаружения беспилотников противника незамедлительно производится смена огневой позиции.

«В ходе выполнения задач контрбатарейной борьбы батареей „Гиацинт-С“ уничтожено подразделение 155-миллиметровых буксируемых гаубиц М-777 производства США», — отмечается в сообщении.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников, а артиллерия и ракетчики поразили порядка 700 целей ВСУ. 


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#армия #военные #Украина


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По материалам: pnp.ru

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