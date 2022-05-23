Национальный музей Шотландии приобрел знаменитый ларец Марии Стюарт
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Национальный музей Шотландии приобрел знаменитый ларец Марии Стюарт

Национальный музей Шотландии приобрел знаменитый ларец Марии Стюарт

Серебряный ларец, где, как считается, хранились письма Марии Стюарт графу Ботвеллу, которые послужили предлогом для ее насильственного отречения от шотландского престола и длительного заточения, был приобретен Национальным музеем Шотландии за 1,8 миллиона фунтов стерлингов.

Искусно украшенный ларец изготовлен в Париже между 1493 и 1510 годами, что делает его чрезвычайно редким примером изделия французских придворных ювелиров эпохи Возрождения. Большая часть подобных произведений была переплавлена в конце XVII века Людовиком XIV для финансирования бесконечных войн, которые он вел. Известно, что французских серебряных шкатулок такого типа и качества не сохранилось. Единственное исключение объясняется тем, что ларец покинул страну в 1561 году вместе с Марией Стюарт. Дата изготовления подтверждается клеймом парижского ювелира.

О происхождении ларца свидетельствует хранящаяся в нем записка начала 1700-х годов, где говорится, что Мария, маркиза Дуглас, продала его Анне, герцогине Гамильтон, сообщив, что ранее он принадлежал Марии Стюарт и что в нем хранились письма, сыгравшие роковую роль в судьбе шотландской королевы.

В 1565 году мужем Марии и королем-консортом стал ее двоюродный брат лорд Дарнли. Однако их отношения вскоре испортились, а королева стала проявлять симпатию к графу Ботвеллу. В ночь на 10 февраля 1567 года дом, где остановился Дарнли, был взорван, а сам Дарнли найден в саду убитым. Распространившиеся слухи обвиняли Марию Стюрт в убийстве мужа. Часть шотландских лордов объединилась в конфедерацию против Марии и графа Ботвелла, ставшего к тому времени ее новым мужем. Они официально выдвинули обвинения в убийстве Дарнли и в качестве доказательств предъявили восемь писем Марии к Ботвеллу. Верное Марии войско было разбито конфедератами. Убедившись, что Ботвелл сумел бежать, Мария сдалась и была заключена в замке Лохливен, где подписала отречение от престола. Вскоре ей удалось сбежать и при помощи оставшихся верными ей шотландских баронов собрать новое войско, но в битве Мария Стюарт вновь потерпела поражение. После этого она была вынуждена просить защиты у своей двоюродной сестры английской королевы Елизаветы I. Елизавета приказала провести расследование убийства Дарнли, и, хотя следствие не дало результатов, Марию держали в заточении в нескольких замках в течение 19 лет, до 1586 года, когда обвинили в заговоре против Елизаветы и казнили.

Ларец с письмами хранился у одного из главных противников Марии Стюарт — лорда Морея. Затем им владел Джеймс Дуглас, граф Мортон — регент Шотландии в период несовершеннолетия короля Якова VI, сына Марии Стюарт. Считается, что в 1584 году ставший взрослым Яков уничтожил письма, и теперь они известны только в копиях. Многие историки полагают, что письма были подделкой, сделанной с целью лишить Марию шотландского престола. В 1630-х годах Мария Гордон, вторая жена маркиза Дугласа, приобрела ларец, а спустя много лет продала его герцогине Гамильтон. На ларце имеется гравировка герба Гамильтонов, нанесенная поверх другой, стертой гравировки. Предполагается, что на этом месте был герб Дугласов, а до него — герб Марии Стюарт.

Сейчас ларец выставлен в Национальном музее Шотландии в Хоторнден-Корт. В августе он будет перемещен на постоянное место экспозиции в Галерее Королевства шотландцев, где выставлены другие артефакты и документы, связанные с Марией Стюарт.

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По материалам: polit.ru

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