Национальный музей Шотландии приобрел знаменитый ларец Марии Стюарт
Серебряный ларец, где, как считается, хранились письма Марии Стюарт графу Ботвеллу, которые послужили предлогом для ее насильственного отречения от шотландского престола и длительного заточения, был приобретен Национальным музеем Шотландии за 1,8 миллиона фунтов стерлингов.
Искусно украшенный ларец изготовлен в Париже между 1493 и 1510 годами, что делает его чрезвычайно редким примером изделия французских придворных ювелиров эпохи Возрождения. Большая часть подобных произведений была переплавлена в конце XVII века Людовиком XIV для финансирования бесконечных войн, которые он вел. Известно, что французских серебряных шкатулок такого типа и качества не сохранилось. Единственное исключение объясняется тем, что ларец покинул страну в 1561 году вместе с Марией Стюарт. Дата изготовления подтверждается клеймом парижского ювелира.
О происхождении ларца свидетельствует хранящаяся в нем записка начала 1700-х годов, где говорится, что Мария, маркиза Дуглас, продала его Анне, герцогине Гамильтон, сообщив, что ранее он принадлежал Марии Стюарт и что в нем хранились письма, сыгравшие роковую роль в судьбе шотландской королевы.
В 1565 году мужем Марии и королем-консортом стал ее двоюродный брат лорд Дарнли. Однако их отношения вскоре испортились, а королева стала проявлять симпатию к графу Ботвеллу. В ночь на 10 февраля 1567 года дом, где остановился Дарнли, был взорван, а сам Дарнли найден в саду убитым. Распространившиеся слухи обвиняли Марию Стюрт в убийстве мужа. Часть шотландских лордов объединилась в конфедерацию против Марии и графа Ботвелла, ставшего к тому времени ее новым мужем. Они официально выдвинули обвинения в убийстве Дарнли и в качестве доказательств предъявили восемь писем Марии к Ботвеллу. Верное Марии войско было разбито конфедератами. Убедившись, что Ботвелл сумел бежать, Мария сдалась и была заключена в замке Лохливен, где подписала отречение от престола. Вскоре ей удалось сбежать и при помощи оставшихся верными ей шотландских баронов собрать новое войско, но в битве Мария Стюарт вновь потерпела поражение. После этого она была вынуждена просить защиты у своей двоюродной сестры английской королевы Елизаветы I. Елизавета приказала провести расследование убийства Дарнли, и, хотя следствие не дало результатов, Марию держали в заточении в нескольких замках в течение 19 лет, до 1586 года, когда обвинили в заговоре против Елизаветы и казнили.
Ларец с письмами хранился у одного из главных противников Марии Стюарт — лорда Морея. Затем им владел Джеймс Дуглас, граф Мортон — регент Шотландии в период несовершеннолетия короля Якова VI, сына Марии Стюарт. Считается, что в 1584 году ставший взрослым Яков уничтожил письма, и теперь они известны только в копиях. Многие историки полагают, что письма были подделкой, сделанной с целью лишить Марию шотландского престола. В 1630-х годах Мария Гордон, вторая жена маркиза Дугласа, приобрела ларец, а спустя много лет продала его герцогине Гамильтон. На ларце имеется гравировка герба Гамильтонов, нанесенная поверх другой, стертой гравировки. Предполагается, что на этом месте был герб Дугласов, а до него — герб Марии Стюарт.
Сейчас ларец выставлен в Национальном музее Шотландии в Хоторнден-Корт. В августе он будет перемещен на постоянное место экспозиции в Галерее Королевства шотландцев, где выставлены другие артефакты и документы, связанные с Марией Стюарт.