Наказание для виновников лесных пожаров предложили ужесточить

22:57 Автор: Виктория Карташева

Наказание для виновников лесных пожаров необходимо ужесточить. Об этом заявил член Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Валерий Семенов в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Согласно данным Авиалесохраны на 23 мая, общая площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки выросла более чем на 10 тысяч гектаров. Она составила более 52 тысячи гектаров. Наиболее обширные территории леса, в том числе уже локализованные пожары, горят в Красноярском (17 871 га) и Забайкальском (14 476 га) краях, а также в Иркутской области (12 612 га).





Читайте также:

• В России значительно снизилось число лесных пожаров • Штрафы нарушителям пожарной безопасности в лесах повысят в 10-15 раз • Врач объяснил, как защититься от смога лесных пожаров

«Я думаю, что, конечно, нужно ужесточать меры, которые обозначены во всех положениях… Нужно больше контролировать неконтролируемые палы. Или вообще их запрещать. Все-таки проводить серьезную разъяснительную работу. Ну и наказывать», — отметил Семенов.

При этом наказание должно быть в первую очередь административным, а не уголовным, когда уже что-то произошло, считает сенатор.

Госдума 19 мая приняла закон, согласно которому нарушителей пожарной безопасности в лесу накажут существенными штрафами — действующие суммы повысят сразу в 10-15 раз. Например, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах с граждан предлагают взыскивать от 15 до 30 тысяч рублей (сейчас размер штрафа — от 1,5 до 3 тысяч рублей).

#лес #лесные пожары

Ещё материалы: Валерий Семенов

64