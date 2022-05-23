Настасья Самбурская вышла в свет с красавцем-мужчиной
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Настасья Самбурская вышла в свет с красавцем-мужчиной

Настасья Самбурская вышла в свет с красавцем-мужчиной
Актриса Настасья Самбурская представила нового возлюбленного - стоматолога Глеба Пекли. После неудачного и очень короткого брака Настасья Самбурская отличается большой скрытностью в личном плане: она тщательно охраняет свое личное пространство. Но сегодня она решила официально подчеркнуть, что находится в отношениях со стоматологом Глебом Пекли. Глеб Пекли — завидный холостяк. Он стоматолог-ортопед и владелец студии, которая предоставляет услуги по профессиональному уходу за зубами. Интересная внешность получилась благодаря смешению кровей — отец бизнесмена — венгр, а мать — русская.
Настасья Самбурская и Глеб Пекли «Отдалась за виниры 😂😂😂❤️», —шутливо призналась Настасья в Телеграм-канале под совместным снимком, где она позирует в Глебом в обнимку. Поклонники отметили, что они смотрятся рядом невероятно гармонично: оба красивые, яркие, статные. «Ну вылитый Брэдли Купер!», «Нечто среднее между Крисом Хэмсвортом и Брэдли Купером», «Невероятно красивая, звездная пара», — подчеркнули подписчики. Кстати, недавно Настасья уже публиковала снимок нового возлюбленного, когда звезда сериала «Универ» отдыхала в Дубае. Но тогда актриса быстро удалила фотографию. А теперь, видимо, решила больше ничего не скрывать. Глеб — москвич, в столице он ходил в английскую школу, а потом окончил Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова. 35-летний мужчина в свободное время занимается футболом, катается на роликах и велосипеде, любит путешествовать.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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