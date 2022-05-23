Николай Цискаридзе будет искать себе жену
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Николай Цискаридзе будет искать себе жену

Николай Цискаридзе будет искать себе жену
Звезда балета Николай Цискаридзе считает, что жизнь налаживается. Окончательно утвержденный на роль нового ведущего программы «Сегодня вечером» Николай Цискаридзе поставил цель доказать себе и аудитории, что блистать он может не только на театральной сцене, но и в эфире. Актер балета приглашает к себе самых ярких звезд, появление которых внушает надежду, что скоро на экраны главного канала страны вернутся другие развлекательные передачи. Об этом заявила и очередная гостья программы Роза Сябитова, показавшая в своем Телеграм-канале подготовительную суету в студии перед тем как будут включены камеры, и зрители прильнут к экранам, отложив домашние дела.
Николай Цискаридзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Телесваха видит в своем появлении хороший знак. Она верит, что скоро на телевидение вернутся и ее любимое детище «Давай поженимся!», и «Модный приговор», и «Поле чудес». Тем более, что ведущие этих программ тоже мелькнули в любительской съемке популярной свахи. А это явно не случайно. «Очень хорошая новость из серии «жизнь налаживается». Меня пригласили на любимую программу «Сегодня вечером». Все наши! Так что, ребята, скоро, похоже, и мы… Такое приятное ощущение, что все у нас будет хорошо. Жизнь продолжается!» — не скрывает своего оптимизма по поводу светлого будущего ведущая брачной программы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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