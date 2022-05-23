Николай Цискаридзе будет искать себе жену

Звезда балета Николай Цискаридзе считает, что жизнь налаживается. Окончательно утвержденный на роль нового ведущего программы «Сегодня вечером» Николай Цискаридзе поставил цель доказать себе и аудитории, что блистать он может не только на театральной сцене, но и в эфире. Актер балета приглашает к себе самых ярких звезд, появление которых внушает надежду, что скоро на экраны главного канала страны вернутся другие развлекательные передачи. Об этом заявила и очередная гостья программы Роза Сябитова, показавшая в своем Телеграм-канале подготовительную суету в студии перед тем как будут включены камеры, и зрители прильнут к экранам, отложив домашние дела.Николай Цискаридзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Телесваха видит в своем появлении хороший знак. Она верит, что скоро на телевидение вернутся и ее любимое детище «Давай поженимся!», и «Модный приговор», и «Поле чудес». Тем более, что ведущие этих программ тоже мелькнули в любительской съемке популярной свахи. А это явно не случайно. «Очень хорошая новость из серии «жизнь налаживается». Меня пригласили на любимую программу «Сегодня вечером». Все наши! Так что, ребята, скоро, похоже, и мы… Такое приятное ощущение, что все у нас будет хорошо. Жизнь продолжается!» — не скрывает своего оптимизма по поводу светлого будущего ведущая брачной программы.