Один из бывших руководителей Xbox Эд Фрайс «боится» влияния Game Pass
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Один из бывших руководителей Xbox Эд Фрайс «боится» влияния Game Pass

Один из бывших руководителей Xbox Эд Фрайс «боится» влияния Game Pass


Бывший исполнительный директор Microsoft Эд Фрайс, который многим известен как «отец Xbox», в рамках интервью для Xbox Expansion Pass рассказал, что его пугает нынешняя тенденция развития игровой индустрии, связанная с подписками. Сейчас подписочные сервисы запустили многие крупные издательства, а Microsoft с подпиской Game Pass предлагает игрокам сотни проектов в рамках единой подписки.

По словам Эда Фрайса, такая ситуация с подписочными сервисами может негативно сказаться на разработчиках игр и качестве их проектов:

Единственное, что они [Xbox] делают, что заставляет меня нервничать, — это подписка Game Pass. Меня пугает Game Pass, потому что есть аналогичная вещь под названием Spotify, созданная для музыкального бизнеса. Когда Spotify взлетел, он разрушил музыкальный бизнес и буквально вдвое сократил годовой доход музыкального бизнеса. Это сделано для того, чтобы люди больше не покупали песни. Например, люди не покупают песни на iPhone, потому что зачем им это? Все они есть в приложении службы подписки. Apple заявила, что откажется от покупки песен, потому что их больше никто не покупает.

[…] Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не создать такую ​​же систему в игровом бизнесе. Эти рынки более хрупкие, чем люди думают. Я видел, как игровая индустрия разрушила себя в начале 80-х. Я видел, как в середине 90-х бизнес по производству образовательных программ разрушился… они буквально уничтожили многомиллиардный рынок за несколько лет. Так что Game Pass заставляет меня нервничать. Мне, как покупателю, нравится. Я люблю Spotify как клиент: у меня есть все песни, которые я когда-либо хотел… как клиент, это отличная сделка. Но это не обязательно хорошо для отрасли.
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По материалам: newxboxone

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