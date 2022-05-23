Один из бывших руководителей Xbox Эд Фрайс «боится» влияния Game Pass

Вадим Карасев





Бывший исполнительный директор Microsoft Эд Фрайс, который многим известен как «отец Xbox», в рамках интервью для Xbox Expansion Pass рассказал, что его пугает нынешняя тенденция развития игровой индустрии, связанная с подписками. Сейчас подписочные сервисы запустили многие крупные издательства, а Microsoft с подпиской Game Pass предлагает игрокам сотни проектов в рамках единой подписки.

По словам Эда Фрайса, такая ситуация с подписочными сервисами может негативно сказаться на разработчиках игр и качестве их проектов: