Отар Кушанашвили прошелся по Блиновской

Скандальный журналист Отар Кушанашвили высказался об интернет коуче. Ведущий любит покритиковать звезд шоу-бизнеса. В этот раз в авторской программе телеведущий «прошелся» по известной личности — Елене Блиновской. На днях в Москве состоялось грандиозное шоу гуру марафона желаний Елены Блиновской. На ее программу пришли тысячи зрителей. Зал «ВТБ Арены» был заполнен полностью, несмотря на немалую стоимость билета. 40-летняя коуч как всегда устроила перфоманс — лежала на сцене, качалась на качелях, входила в водопад. Зрители завороженно на все смотрели, словно находились под гипнозом. Эту шоу-программу прокомментировал 51-летний журналист Отар Кушанашвили на своем YouTube-проекте «Каково?». «Блиновская — это феноменальное явление. Блиновская не делает ничего, что входит в стоимость билета. Она ходит, говорит на плохом русском языке… Люди потеряны до такой степени, что им все равно, за кем идти, лишь хоть что-то собой представлял. Блиновская, если бы была совершенно пустым местом, что-то из себя представляет.Отар Кушанашвили - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Значит бизнес-вумен, прагматик, циник. Значит, что-то такое знает про психическое воздействие на человека. Значит, изучала азы этой науки — обрабатывание людей идеологически. Ты тратишь деньги, идешь… Зачем? Там не дается учебное пособие. Ни один человек не придумал другого способа, кроме как работать и терпеть. Нету ничего, если речь идет не про Собчак. Нет другого способа заработать на ипотеку или растить детей, если ты не работаешь», — эмоционально высказался ведущий. Стоит отметить, что после одиозного интервью, которое дала Елена Блиновская, Ксении Собчак, Отар Шалвович раскритиковал гуру марафонов, хотя и к блондинке в шоколаде не питает нежных чувств. «Обойдусь без обтекаемых формулировок. Если кто-то врывается в вашу жизнь и за деньги сулит вам изменить молекулярный состав ваших сердца и ума, и у этого «кто-то» лицо Блиновской, по ее физиономии сразу очевиден и печальный IQ, и то, что горе-миссионеру не худо было бы и свой ум починить, и сердечко привести в порядок… Поскольку, подозреваю, и сильно, вы давно не перечитывали классику, если вообще ее читали, спешу вас уведомить, что там есть все ответы. Великий Чехов, мизантроп, парадоксальным образом любивший людей, наблюдал, что 99 человек из 100 просто не имеют ума. А как вам это: «Сочетание алчности с наглостью при известной дозе производит на общество консолидирующее действие большой силы». Это и про Блиновскую, и про Собчак», — признался журналист.