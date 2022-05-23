Переход Меркурия в Знак Тельца 23 мая 2022 года: прогнозы и советы астрологов
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Переход Меркурия в Знак Тельца 23 мая 2022 года: прогнозы и советы астрологов

Переход Меркурия в Знак Тельца 23 мая 2022 года: прогнозы и советы астрологов

Сегодня Меркурий совершит очередной транзит — на этот раз в Знак Тельца. Это будет неблагоприятный день. Астрологи рассказали, почему именно данное событие опасно и как можно избежать проблем.


Новая неделя начинается не с самой приятной ноты. Тем не менее, астрологи считают, что в целом эти семь дней будут очень даже позитивными. Это отмечается в гороскопе на период с 23 по 29 мая. Чтобы этот понедельник прошел удачно, воспользуйтесь помощью народных примет, которые помогут сделать этот день лучше.

Меркурий лишится позитивной энергии 23 мая

Телец заблокирует позитивные энергетические потоки Меркурия, поэтому планета не сможет благоприятно воздействовать на нас с вами. Это будет ощущаться практически во всех жизненных аспектах, особенно сегодня — 23 мая. В дальнейшем проблемы начнут сходить на нет.

Компенсировать недостаток позитивных энергетических потоков Меркурия можно будет посредством приятных дел и забот. Делайте то, что вам нравится и то, что вам греет душу. Не бойтесь заниматься теми делами, которые доставляют вам удовольствие.

Люди станут склонными к риску


Меркурий в Тельце начнет подталкивать нас с вами к нарушению границ зоны комфорта. Это значит, что многим захочется попробовать что-то новое, сменить работу, попробовать познакомиться с кем-то. 23 числа категорически запрещено рисковать.

Старайтесь следовать привычному распорядку дня, чтобы этот понедельник не принес вам неприятности. Многим может показаться, что счастье вот-вот придет, что до него уже можно коснуться рукой, почувствовать его всеми фибрами души, но это не так. Меркурий дает это ложное ощущение, чтобы разочаровать нас.

Старайтесь завершать важные дела

Меркурий в Тельце подтолкнет нас не только к рискам, но и к попыткам взяться за что-то новое, но это путь, ведущий к проблемам. Астрологи настоятельно рекомендуют 23 мая посвятить решению задач, которые требуют наискорейшего завершения.

Не совершайте крупных покупок

Меркурий будет подталкивать нас к тому, чтобы мы потратили часть средств на развлечения или на вещи, которые нам совсем не нужны. Это будет очень опасный для покупок день, в который также не стоит брать деньги в долг, оформлять кредиты.


Следуйте расписанию

Проблемы и срывы могут быть в самых разных сферах жизни. Если у вас есть какие-то планы, старайтесь не менять их в последнюю минуту. Нарушение расписания и халатное отношение к обязанностям могут крайне отрицательно сказаться на удаче. Это может спровоцировать цепную реакцию — отказавшись от одного дела, могут сорваться все другие.

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По материалам: dailyhoro.ru

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