Племянник замминистра обороны Евкурова погиб на Украине
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Племянник замминистра обороны Евкурова погиб на Украине

Племянник замминистра обороны Евкурова погиб на Украине

Тема: Военная операция на Украине


20:08  Автор: Руслан Грудцинов



В ходе спецоперации на Украине в ночь на 21 мая погиб племянник замминистра обороны России Юнус-Бек Евкурова Адам Хамхоев. Об этом сообщается на сайте правительства Ингушетии.

Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты в звании капитана. Его похороны состоялись в Ингушетии. Выразить соболезнования родным и близким военнослужащего приехали депутаты и спикер Народного Собрания республики Магомет Тумгоев, первый зампред правительства Магомед Евлоев, представители администрации главы и правительства региона.

Соболезнования семье погибшего также выразили представители соседних республик, Минобороны России, глава Дагестана Сергей Меликов.

Похороны посетил родной дядя Хамхоева, замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

Хамхоев окончил Рязанское высшее командное училище ВДВ, военную службу проходил в Ульяновске. В войсках ВДВ его характеризовали как «блестящего офицера и грамотного командира», говорится в сообщении.

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#власть #Украина


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# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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