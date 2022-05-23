Почти 20 минут геймплея перезагрузки Saints Row показали в видео
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Почти 20 минут геймплея перезагрузки Saints Row показали в видео

Почти 20 минут геймплея перезагрузки Saints Row показали в видео


Релиз перезагрузки Saints Row перенесли с 25 февраля 2022 года на 23 августа 2022 года. Как отметили разработчики проекта, им требуется дополнительное время, чтобы выпустить игру в максимально готовом виде. До релиза Saints Row остается еще 3 месяца, но в сети появляется немало геймплея игры.

Канал GameRiot опубликовал почти 20-минутный ролик, в котором демонстрируется геймплей Saints Row. В видео можно посмотреть на различные аспекты геймплея проекта — от перестрелок до кастомизации персонажа или сражений на вертолете.


Watch this video on YouTube

Напомним, что перезагрузка Saints Row должна порадовать не только поклонников серии, для которых разработчики сохранили полюбившуюся безумную атмосферу, но и привлечь новых игроков. Игра будет поддерживать кооператив, а ее релиз состоится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

20 забавно-психоделичных портретов животных от шотландской художницы, способных слегка пошатнуть вашу психику
20 забавно-психоделичных портретов животных от шотландской художницы,
Почти 20 минут геймплея перезагрузки Saints Row показали в видео
Почти 20 минут геймплея перезагрузки Saints Row показали в видео
Инсайдер: Marvel’s Midnight Suns переработали и повторно представят в июне
Инсайдер: Marvel’s Midnight Suns переработали и повторно представят в
15 вещей, которые делают все девочки-подружки, но никогда в этом не признаются
15 вещей, которые делают все девочки-подружки, но никогда в этом не
«Здравый смысл, ау!»: 20 селфизависимых людей, которые зашли слишком далеко
«Здравый смысл, ау!»: 20 селфизависимых людей, которые зашли слишком
Стас Пьеха признался, как пришел выступать вместо бабушки
Стас Пьеха признался, как пришел выступать вместо бабушки
Настасья Самбурская вышла в свет с красавцем-мужчиной
Настасья Самбурская вышла в свет с красавцем-мужчиной
Автор «Чипа и Дейла» не смог объяснить, как мышка Гаечка родила от мухи Вжика
Автор «Чипа и Дейла» не смог объяснить, как мышка Гаечка родила от
Анонсирована игра I, the Inquisitor для Xbox Series X | S — темное фэнтези в жанре экшен-RPG
Анонсирована игра I, the Inquisitor для Xbox Series X | S — темное
Появились новые детали о состоянии Fable от Playground Games
Появились новые детали о состоянии Fable от Playground Games
Иван Охлобыстин прошелся по Пугачевой и Галкину
Иван Охлобыстин прошелся по Пугачевой и Галкину
Чулпан Хаматова осталась не удел после побега из России
Чулпан Хаматова осталась не удел после побега из России

Топ на сегодня

Марина Зудина сводила в кафе детей и родителей
Марина Зудина сводила в кафе детей и родителей
Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну
Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну
Слух: У Bethesda есть проблемы с разработкой Starfield из-за Creation Engine 2
Слух: У Bethesda есть проблемы с разработкой Starfield из-за Creation
Юлия Меньшова в ужасе от действий стран
Юлия Меньшова в ужасе от действий стран
Лера Кудрявцева показала, как избавляется от отеков на лице
Лера Кудрявцева показала, как избавляется от отеков на лице

Еще по теме

Официально: перезапуск Saints Row перенесли на полгода – до августа 2022 года
Новый трейлер Godfall: Ultimate Edition показывает геймплей с Xbox Series X
В новой Saints Row будет детальная кастомизация персонажей, автомобилей, оружия — новый трейлер
Геймплей Dying Light 2 впервые показали на Xbox One и Playstation 4