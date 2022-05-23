Почти 20 минут геймплея перезагрузки Saints Row показали в видео

Вадим Карасев





Релиз перезагрузки Saints Row перенесли с 25 февраля 2022 года на 23 августа 2022 года. Как отметили разработчики проекта, им требуется дополнительное время, чтобы выпустить игру в максимально готовом виде. До релиза Saints Row остается еще 3 месяца, но в сети появляется немало геймплея игры.

Канал GameRiot опубликовал почти 20-минутный ролик, в котором демонстрируется геймплей Saints Row. В видео можно посмотреть на различные аспекты геймплея проекта — от перестрелок до кастомизации персонажа или сражений на вертолете.

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Напомним, что перезагрузка Saints Row должна порадовать не только поклонников серии, для которых разработчики сохранили полюбившуюся безумную атмосферу, но и привлечь новых игроков. Игра будет поддерживать кооператив, а ее релиз состоится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.