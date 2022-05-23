Появились новые детали о состоянии Fable от Playground Games

Вадим Карасев





Поклонники Xbox с нетерпением ждут возрождения франшизы Fable, которая перешла от Lionhead Studios к команде Playground Games, ответственной за игры Forza Horizon. Новая Fable была анонсирована в 2020 году, после чего о ней нет никакой информации. Часто появляются слухи от инсайдеров, что разработка игры не в лучшем состоянии, во многом из-за отсутствия опыта создания RPG у команды Playground Games.

На днях некоторые СМИ обратили внимание, что студия Playground Games занимается поиском специалиста по рендерингу для Fable. В вакансии, которую обнаружили журналисты, было указано, что прогресс разработки новой Fable все еще находится на ранней стадии. Однако после того, как эта информация была распространена в СМИ и социальных сетях, Playground Games убрала слова «ранняя стадия разработки» из вакансии. Позже игроки обратили внимание, что данная вакансия с обозначением «ранней стадии разработки» просто была скопирована из более ранних вакансий, а то что студия убрала это обозначение из новой вакансии после внимания со стороны общественности, явно указывает, что игра продвинулась дальше «ранней стадии».

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что релиз Fable состоится не раньше 2023-2024 годов.