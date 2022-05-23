Самые лучшие и самые худшие черты характера Козерогов

Вадим Карасев

Козероги — довольно сложные люди со своими странностями, но у них имеется целая масса положительных граней души. Астрологи рассказали все о самых лучших и самых негативных чертах их характера.

У Козерогов есть как сильные стороны, так и уязвимые точки. Многое из этого окружающим не дано узнать, поскольку Козероги крайне скрытные личности, которые не позволяют никому знать больше, чем нужно. Тем не менее, пришло время ознакомиться с тем, что сам Козерог вам точно о себе никогда не расскажет.

Самые лучшие черты характера Козерогов

Ответственность. Если Козерог пообещал что-то сделать, вы можете на него совершенно точно положиться, он выполнит обещание, чего бы ему это не стоило. Дело тут не в доброте. Просто Козероги не могут позволить, чтобы о них думали плохо. Представители данного Знака пытаются сохранять свой авторитет непоколебимым. Это очень хорошая черта характера, которая говорит о том, что вы можете всегда положиться на этих людей. Они вряд ли пообещают вам то, что делать не собираются.

Для этих людей нет непреодолимых проблем. Для окружающих это полезно тем, что рядом с Козерогами всегда очень быстро повышается боевой дух. Если вы в унынии или боитесь, что что-то не получится, Козерог всегда убедит вас в обратом. Рядом с представителями данного Знака Зодиака не получается сохранять уныние, потому что Козероги не приемлют этого. Они прекрасно понимают, что любая проблема решаема и любая поставленная задач достижима.

Гуманность. Козероги никогда не будут никому мстить или ругать кого-то за ошибки. Они просто разъяснят, что так делать не стоит. Им не хочется выяснять отношения или ругаться. Это очень важная и хорошая черта их характера. Да, встречаются агрессивные Козероги, но таких крайне мало — в разы меньше, чем агрессивных людей других Знаков Зодиака. Они лучше, чем кто-либо другой понимают, что у каждого есть право на ошибку или неверное мнение.

Козерога сложно вывести из себя. Даже если очень сильно постараться, они просто улыбнутся, покрутят пальцем у виска и пойдут дальше делать свои дела. Это значит, что в отношениях с ними вряд ли будет много ссор и конфликтов на пустом месте. С ними можно открыто говорить о проблемах, не боясь слишком бурной реакции. Они готовы понять вас и простить без обид и выяснения отношений, если вы признаете свои ошибки.

Худшие черты характера Козерогов

Козероги не умеют отдыхать. Конечно, они отдыхают периодически, но все равно их мысли частенько уходят в сторону работы. Они развлекаются с друзьями и второй половинкой, но не избавляются от напряжения и посторонних мыслей, что порой очень раздражает. По этой причине рядом с Козерогами не могут ужиться те, кому постоянно нужны яркие эмоции. Доброту они вам дадут, заботу тоже, а вот ощущение радости придется искать где-то в ином месте. Это типичные трудоголики, так что ждать от них чего-то иного бессмысленно.

С Козерогом сложно строить отношения. Это очень тяжелые люди, с которыми нужно постоянно следовать каким-то правилам и требованиям. Они очень сильно боятся утратить контроль, поэтому им нужно знать о вас всё. Если вы хотите построить с ними отношения, не ждите, что они вам будут доверять сразу. Придется пройти через бесчисленное количество проверок. Не ждите, что Козерог также будет уступать вам в спорах. Такие люди считают, что они правы всегда и в любой ситуации. Чужое мнение не играет для них зачастую никакой роли.

Козероги не играют на вторых ролях. Им нужно быть главой семьи, лидером в отношениях. Максимум на что они соглашаются — равенство, но его вам придется заслужить. Это не самый приятный факт для тех, кто ценит равноправие в браке или дружбе. Козерогам чуждо мнение о том, что каждый может привносить в отношения равное количество позитивной энергии и пользы. По какой-то причине они считают, что именно на них возложена задача быть лидерами. Из-за этого с ними порой крайне непросто общаться.