Слух: Jurassic World Evolution 2 из Game Pass вскоре получит первое DLC

Вадим Карасев





Похоже, что игра Jurassic World Evolution 2, которая на днях стала частью подписки Game Pass, в ближайшие недели получит DLC под названием Dominion Biosyn Expansion. Такое дополнение для проекта было обнаружено в базе данных Steam с датой выпуска 14 июня 2022 года. Информация о том, что конкретно ждет игроков в дополнении, пока отсутствует.

Стоит отметить, что DLC Dominion Biosyn Expansion вероятно будет связано с фильмом «Мир Юрского периода: Господство» (Jurassic World Dominion), который выходит тоже в середине июня. Стоит сказать, что «Biosyn» — это компания, которая ранее фигурировала во франшизе, и дополнение как-то может быть с ней связано.





Судя по всему, Dominion Biosyn Expansion станет первым крупным DLC для Jurassic World Evolution 2, ранее игра получала только небольшие косметические пакеты.