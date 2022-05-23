Слух: Jurassic World Evolution 2 из Game Pass вскоре получит первое DLC
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Слух: Jurassic World Evolution 2 из Game Pass вскоре получит первое DLC

Слух: Jurassic World Evolution 2 из Game Pass вскоре получит первое DLC


Похоже, что игра Jurassic World Evolution 2, которая на днях стала частью подписки Game Pass, в ближайшие недели получит DLC под названием Dominion Biosyn Expansion. Такое дополнение для проекта было обнаружено в базе данных Steam с датой выпуска 14 июня 2022 года. Информация о том, что конкретно ждет игроков в дополнении, пока отсутствует.

Стоит отметить, что DLC Dominion Biosyn Expansion вероятно будет связано с фильмом «Мир Юрского периода: Господство» (Jurassic World Dominion), который выходит тоже в середине июня. Стоит сказать, что «Biosyn» — это компания, которая ранее фигурировала во франшизе, и дополнение как-то может быть с ней связано.


Судя по всему, Dominion Biosyn Expansion станет первым крупным DLC для Jurassic World Evolution 2, ранее игра получала только небольшие косметические пакеты.

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По материалам: newxboxone

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