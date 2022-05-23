Слух: У Bethesda есть проблемы с разработкой Starfield из-за Creation Engine 2
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Слух: У Bethesda есть проблемы с разработкой Starfield из-за Creation Engine 2

Слух: У Bethesda есть проблемы с разработкой Starfield из-за Creation Engine 2


Релиз Starfield должен был состояться в ноябре этого года, но проект недавно перенесли на 2023 год, не уточняя дату выхода игры. При этом, до сих пор не было полноценной геймплейной демонстрации Starfield, но ее можно ожидать уже 12 июня в рамках конференции Microsoft и Bethesda.

Пользователь Twitter под ником bogorad222, который ранее сообщал некоторые инсайды из стана Bethesda, опубликовал сообщение от своего неназванного источника, которому он доверяет. В этом сообщении говорится, что у Starfield есть проблемы с разработкой. Частично, проблемы связаны с движком, вот что пишет этот осведомленный источник:

Полет не работал должным образом во время тестирования, а Creation Engine 2 — не более чем маркетинговый слоган: это просто Creation Engine с некоторыми модифицированными графическими модулями и парой новых функций, а не ребилд или настоящий капитальный ремонт движка. Это станет очевидным, как только игра будет доступна, и моддеры разорвут ее на части. Тодд Ховард сказал команде: «Мы делаем игры, а не инструменты для разработки», но инструменты устарели, а у разработчиков их полно. Плохими инструментами производят плохие игры.

Источник также отмечает, что с момента запуска Fallout 76 студия Bethesda Game Studios Austin не работала над новыми играми. Большая часть команд работала над Fallout 76 — обновлениями и DLC.

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По материалам: newxboxone

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