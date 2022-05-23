Стас Пьеха признался, как пришел выступать вместо бабушки

Певец Стас Пьеха рассказал о скандале на концерте. Внук народной артистки Эдиты Пьехи пошел по ее стопам и стал певцом. Стас Пьеха не только покорил сцену, но и участвует в музыкальных конкурсах, где выступает в качестве жюри. Сейчас на НТВ стартовало музыкальное шоу «Ты супер! 60+». Конкурсанты — люди преклонного возраста, поэтому на площадке царит дружная и теплая атмосфера. К тому же, в этот раз участники программы не просто пожилые, но и оставшиеся одни, без поддержки родных и близких. В качестве судей выступают певица Валерия, Ирина Дубцова, недавно победивший в шоу «Маска» Ильдар Абдразаков и поп-певец Стас Пьеха. Жюри хвалят всех конкурсантов, никакого хайпа или острых шуток нет. Тем не менее, когда внук Эдиты Станиславовны комментировал номер одного из участников, то вспомнил забавную историю. «Бывало такое, меня приглашали выступить, а я смотрю, люди в возрасте очень сильно. Я пою, а они так удивляются. Говорят: «Пьеху заказывали, просто имя не уточнили», — рассказал 41-летний певец.Стас Пьеха - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Стоит отметить, что у бабушки и внука замечательные отношения. Видятся не часто, однако Стас приезжает к ней при любой возможности. «Мы поговорили обо всем понемногу — о наших эмоциях, переживаниях, чувствах. После этого разговора я немного успокоился, потому что все-таки Эдита прожила значительно больше нас, она мудрый человек, который умеет найти нужные слова, оценить ситуацию. Меня порадовал ее оптимизм. Мы действительно общаемся не так часто, как хотелось бы — уж точно не ежедневно. Но ни морально, ни физически, ни финансово никто Эдиту не забросил. Если кто-то распространяет подобные слухи, то делают это, наверное, с целью опорочить меня или привлечь внимание к себе грязным инфоповодом. Не верьте подобным слухам», — поделился музыкант после недавней встречи со звездной бабушкой.