Викторию Боню не пустили на красную дорожку Каннского фестиваля
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Викторию Боню не пустили на красную дорожку Каннского фестиваля

Викторию Боню не пустили на красную дорожку Каннского фестиваля

Викторию Боню попросили уйти с красной дорожки Каннского фестиваля из-за слишком провокационного образа. Об этом она рассказала в инстаграме. Боня хотела выйти к фотографам в мужском костюме, с приклеенными усами и с клатчем, на котором написано послание о происходящем в мире.

По словам Виктории, охрана посчитала, что такой выход привлечет слишком много внимания прессы.

Сегодня у меня попросили удалиться с красной дорожки каннского кинофестиваля. Я законопослушный гражданин, я ушла! Мне не хотелось прорываться туда украдкой, пряча свой клатч, я шла с гордо поднятой головой! Мне сказали, что, если я выйду так к прессе, то будет слишком много публикаций в прессе. Это все, чем мне аргументировали отказ выйти к фотографам.

Мое сообщение сегодня было от всех женщин! Женщина ответственна только за мир в этом мире,

—написала Виктория.

Ранее Боня оказалась в центре скандала после выхода на красную дорожку на открытии Каннского фестиваля, когда в сети нашли ее старые фотографии в футболке с изображением президента России Владимира Путина. Пользователи сети возмутились тем, что человека, который публично поддерживает президента России, пригласили на открытие фестиваля, и обвинили организаторов в лицемерии.

Сама Боня прокомментировала скандал и обвинила критиков в двойных стандартах, напомнив, что также снималась в кино вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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