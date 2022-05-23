Викторию Боню выгнали с кинофестиваля в Каннах
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Викторию Боню выгнали с кинофестиваля в Каннах

Викторию Боню выгнали с кинофестиваля в Каннах
Блогер Виктория Боня появилась на открытии каннского кинофестивала. Однако продолжить посещение мероприятий кинофорума не получилось. 42-летняя экс-участница «ДОМа-2» сияла в роскошном платье на красной дорожке Каннского кинофестиваля и даже представить не могла, чем для нее обернется следующий выход. «Ну что, в этом году на открытии Каннского кинофестиваля я выбрала платье цвета океана. Есть маленькие правила, которые очень ценит французская аудитория, а именно важно поддерживать их дизайнеров, поэтому на открытие я решила выбрать Кристофа Гильермо, это платье он приготовил для меня, зная, что кристаллы и пайетки для меня — дело прожитых лет», — отмечала Виктория.
Виктория Боня Однако в тот же день Боня заверила, что в следующий раз обратит на себя всеобщее внимание неординарным способом. «Итак, в этом году, в связи с непростой ситуацией, которая сложилась вокруг русских женщин, я хочу попросить вашей поддержки! Мой следующий выход будет с сообщением к миру!» — написала блогерша.
Виктория Боня И звезда сдержала свое слово. Виктория появилась на дорожке в брючном костюме с плакатом, на котором выразила свое мнение о происходящем в мире. За это организаторы попросили покинуть так полюбившееся Боне мероприятие, что очень разозлило ее. «Сегодня меня выгнали с красной дорожки кинофестиваля, что не происходило со мной еще ни разу в жизни. Да, видимо нужно много мужества, чтобы выйти с таким сообщением на публику», — поделилась инфлюенсер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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