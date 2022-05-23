Xbox отказался от предложения Marvel выпускать игры по лицензиям, в отличие от Sony

Вадим Карасев





«Человек-паук» от Insomniac Games — одна из игр Sony, которая способна продать консоль Playstation. Проект получил немалую популярность, и сейчас, после выхода спин-оффа Miles Morales, разрабатывается его полноценное продолжение. Как стало известно, Microsoft тоже могла заполучить лицензии Marvel на разработку игр, но отказалась от них.

На форуме Resetera в последние дни активно обсуждаются цитаты из книги History of Video Games Vol.2, которая вышла еще в 2021 году, но только сейчас игроки и СМИ массово обратили внимание на информацию из нее о лицензиях Marvel. В книге Джей Онг, который в 2014 году был вице-президентом Marvel Games, рассказывает о том, как искал партнеров для выпуска качественных игр. По его словам, Marvel требовался партнер «с большим резервом талантов, приверженностью к качеству и неисчерпаемо глубокими карманами». Под этом описание подходили Microsoft, Nintendo и Sony.

Команда Nintendo не была заинтересована в разработке игр по лицензиям Marvel, тогда Джей Онг связался с Microsoft и Sony. По его словам, Microsoft отказалась от предложения, поскольку хотела сосредоточиться на собственных франшизах:

Microsoft решила сконцентрироваться на собственных IP. Они отказались от сделки. Тогда в августе 2014 года я встретился с двумя руководителями third-party подразделения Playstation, Адамом Бойсом и Джоном Дрейком, в конференц-зале в Бербанке. Я сказал: «У нас есть мечта, и мы думаем, что это возможно, что вместе мы могли бы выпустить игру лучше Batman: Arkham, и в итоге получить в своё распоряжение один или несколько тайтлов, которые могли бы помочь популяризировать вашу платформу».

После этого разговора и было принято решение о разработке «Человека-паука» командой Insomniac Games, которая к тому моменту выпустила эксклюзивный для Xbox проект Sunset Overdrive.