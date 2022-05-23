«Здравый смысл, ау!»: 20 селфизависимых людей, которые зашли слишком далеко

Селфизависимость — страшное дело. Она полностью отключает у людей здравый смысл и заставляет творить совершенно нелогичные, не вписывающиеся ни в какие ворота вещи.

Неужели люди способны отчебучивать ТАКОЕ только для того, чтобы кто-то поставил им лайк?

1. Больше гаджетов, еще больше гаджетов!

2. Ого, какая гибкость! Только вот зачем?

3. Одиночество как оно есть

4. "О, пожар! Надо сфоткаться!"

5. Так... А чем он нажал кнопочку? Нет, не хочу знать...

6. Еще один гаджет-фрик в поисках идеального ракурса

7. Вот даже комментировать не хочется...

8. Ктооооо проживает на дне океана?!

9. Когда не можешь позволить себе селфи-палку, но у тебя есть преданная любящая дочь

10. ШТА? Логика, ты где?

11. Может, ему не объяснили, как использовать эту таинственную штуку под названием селфи-палка?

12. Самый подходящий фон для селфи — это, конечно, какающий незнакомец

13. Вот что значит настоящая дружба

14. Ревнивец или чересчур любопытный друг? В любом случае, это уже слишком

15. Кто-нибудь, подарите этим ребятам мозги!

16. Потому что нельзя быть красивой такой...

17. "О, кого-то режут, надо сделать фоточку на фоне"

18. ААААА!!!

19. Что тут происходит? Пожалуй, одна из самых диких фотографий подборки

20.

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.