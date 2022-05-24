13 уморительных костюмов из фантастических фильмов прошлого века, которые поражают своей нелепостью

Костюмы, грим и причёски — очень важные части персонажей фильмов. Сюжет может быть насыщен блестящими репликами, актёры могут гениально отыгрывать, но во многом запоминающимися героев делают удачно подобранные визуальные образы.

Особенно интересная задача стоит у костюмеров фантастических фильмов, где они могут буквально придумать моду, которая будет существовать в вымышленной вселенной картины. Однако не у всех кинопроектов есть бюджет какой-нибудь «Дюны» и с ними не всегда работают настоящие гении профессии. Поэтому костюмы из многих фильмов жанра, особенно снятые довольно давно (мы намеренно взяли картины прошлого столетия), с позиции сегодняшнего дня выглядят настолько забавно, что нельзя не обратить на это внимание.

Нельзя сказать, что фильмы, представленные в этой подборке, плохие (парочка точно нет), однако что касается костюмов, то тут полный караул. Где-то лень костюмеров, где-то слишком большое стремление сделать что-то уникальное, где-то специфический вкус подарили нам ЭТО.

Особенно забавно смотреть на то, как в 80-е и 90-е костюмеры пытались перенести на большой экран супергероев и суперзлодеев из комиксов. Ох, будет весело!

Зардоз (1974)

Silver Screen Collection/Getty Images

Шон Коннери очень хотел перестать играть роль Джеймса Бонда… чтобы поучаствовать в чём-то таком?! В этом образе одна деталь поразительнее другой: сапоги, усы, коса, ремни, трусы и револьвер — что вам нравится больше? Кстати, именно так, как утверждают создатели фильма, мы будем выглядеть в 2293 году.

Капитан Америка (1990)

21st Century Film Corporation21st Century Film Corporation

В целом нелепость костюма не так уж и бросается в глаза — в большей степени странность основана на том, что мы привыкли видеть другого Капитана Америку. Но заметили ли вы его прелестные нарисованные поверх костюма уши? Особенно хорошо они видны на втором кадре, так как на них образовались небольшие складки. Гениальное решение!

Убийцы из космоса (1954)

RKO Radio Pictures

Шёл 1954 год, бюджеты фантастических ужастиков были небольшими, а пугать людей загадочными инопланетными персонажами уже очень хотелось!

Не называй меня малышкой (1996)

Gramercy Pictures

Нет абсолютно никакой причины верить в то, что такой костюм Барбары, героини Памелы Андерсон, хоть как-то может быть удобен в перестрелках и других экш-сценах этого боевика. Вероятно, это как раз последний костюм, который стоило выбрать человеку, чья профессия — ловить должников и преступников.

Кстати, это фильм-антиутопия 1996 года, события в котором происходят в 2017. Ещё одно модное предсказание из кино.

Укус смерти (1965)

Essen Productions Inc.

Американский ужастик с дизайном монстра как из школьной постановки. Некие зеленоватые лохмотья, пакет на голову и вуаля!

Фантом (1996)

Paramount Pictures

Именно так выглядит среднестатистический супергерой, не относящийся ни к Marvel, ни к DC. Кстати, под маской скрывается Билли Зейн из «Титаника», узнали? Конечно, нет! Ведь Фантом неуловим.

Черепашки-ниндзя (1990)

New Line Cinema

В мире пока не существует ни одной киноверсии «Черепашек-ниндзя», в которой внешний вид самих черепашек не подвергся бы критике. А вот Шреддер кое-где выглядел мощно! Но точно не в фильме 1990 года.

Невероятный Халк: Возвращение (1988)

NBC

Тор и Халк в 1988 году выглядели воистину угрожающе! Стэн Ли одобряет.

Да-да, ребята, именно так я всё и представлял. Один-в-один как на рисунках.

Люди-аллигаторы (1959)

Вероятная цитата Стэна Ли, сдерживающего смех20th Century Fox

Игра в «Крокодила» в стилистике конца 50-х годов.

Безумный Макс 2: Воин дороги (1981)

Warner Bros.

Легендарный БДСМ-костюм лорда Гумунгуса, которому хоть и очень неудобно, но зато можно не бояться за сохранность головы.

Робот-монстр (1953)

Astor Pictures

Создатели этого американского фантастического ужастика невольно создали кроссовер «Кинг-конга» и «Телепузиков». Какого цвета был бы этот персонаж?

Поле битвы: Земля (2000)

Warner Bros.

Мы обещали вам примеры из фильмов прошлого века и сдержали слово, ведь 2000 год, если вы вдруг не знали, также относится к 20 веку. Но этот факт не так шокирует, как внешний вид Джона Траволты и его коллег по фантастическому фильму «Поле битвы: Земля», получившему девять «Золотых малин».

Пятый элемент (1997)

Gaumont

Руби Род в блистательном исполнении Криса Такера тем не менее был бы и вполовину не таким эффектным и запоминающимся без своего сверхнелепого леопардового костюма, леопардового же микрофона и вызывающего усмешку по сей день чубчика.

Повеселились, теперь можно взглянуть на те костюмы, за которые фильмам давали «Оскар»!