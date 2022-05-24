16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия смешана с неловкостью

Хоть везде и говорят, что нужно жить настоящим моментом, иногда приятно заглянуть в прошлое хотя бы одним глазком. Открыть альбом со своими детскими или юношескими фотографии и испытать чувство ностальгии, смешанное с лёгким чувством неловкости. У всех ведь есть снимки, за которые немного стыдно. Мы собрали для вас как раз такие.

Привет из 2007-го

Выпускной в старшей школе 20 лет назад

Я подумала, что будет весело почистить зубы глазурью для торта. Это не так

Я в 2006-м в возрасте 16-17 лет

Когда у вас есть фломастеры

Моя жена наконец-то может посмеяться над собой в детстве

Роскошные усы

Стильная стрижка

В 1999-м я сказал папе: «Мне нужна твоя одежда, твои ботинки и твой мотоцикл». Получил только одежду

Мне не нравились американские горки

Примерно 1999 год. Эта улыбка не даёт мне покоя

Планкинг. Нужны ли ещё объяснения?

Планкинг — это такое флешмоб-занятие, сутью которого является лежание на животе лицом вниз с руками вдоль тела в самых неожиданных и неподходящих местах.

Каждая моя фотография в районе 2006 года выглядит примерно так

На дворе 1998 год

И мы потратили 2 часа на то, чтобы сфотографироваться нашей девчачьей группой.

2011-й был интересным годом

Я в 90-х думала, что я Джоан Джетт или что-то в этом роде

А вот ещё одна подборка фотографий из прошлого, от которых на душе становится очень тепло.