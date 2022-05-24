18 забавных пляжных снимков, которые доказывают, что лето открывает портал для всего самого интересного
Кто не любит жарким, летним днём поваляться на пляже? Отправляясь на отдых, многие туристы и не подозревают о том, что за каждым песчаным замком и пляжным зонтом их может подстерегать уйма интересных личностей и штук. Чтобы понаблюдать за ними, достаточно самую малость напрячь глаза и уши. Поверьте, многое из увиденного надолго останется в вашей памяти. После отпуска о забавных наблюдениях можно рассказать друзьям и близким, чтобы они поняли, что вы не просто скучали под палящим солнцем, а веселились, отрываясь по полной программе.
Главное, побольше есть и отдыхать, тогда будешь плавать так же быстро, как и я
Бери детей на пляж, говорили они. Будет весело, говорили они
Романтичная прогулка по берегу моря
Точно в яблочко
Идиллия
Снимок из серии «показалось»
Возможно, девушка придумала новый вид расслабляющего массажа
Туристам необходимо помнить, что большинство видов звёзд не опасны для человека. Однако среди них существуют и ядовитые представители, поэтому этих животных лучше не трогать руками даже для того, чтобы сделать памятную фотографию с отдыха.
Морские звёзды умеют передвигаться по воде и суше. Однако за ними лучше наблюдать в их естественной среде.
Забавный мужчина в костюме акулы
Идеальная защита от солнца
Не загар, а тест Роршаха
Тест Роршаха — это психодиагностическое исследование, в ходе которого человек должен взглянуть на чернильные кляксы и рассказать, что он видит.
Пляжная мода беспощадна
Камень в виде зловещей акулы находится на одном из пляжей Индии
Выступающий огромный камень был мастерски разрисован американским художником Джимми Свифтом. Парень вдохновился фильмом ужасов «Челюсти», который рассказывает о безумной акуле, охотящейся на отдыхающих. К счастью, эта акула совершенна безобидна. Туристы обожают делать с ней забавные снимки.
Тюлень Сэмми из Англии любит заводить новых друзей
Тюлень Сэмми — знаменитость пляжа в Дорсете, который находится на юго-западе Англии. Тысячи людей полюбили его за дружелюбие и общительность. У Сэмми есть привычка неожиданно появляться на людях и пытаться забраться на их доску для сёрфинга, каяк или на спину отдыхающим, когда они плавают.
Отдай! Это моё!
Когда забыл доску для сёрфинга дома
Суровые австралийцы не боятся каких-то там акул
Пляж — удивительное место, где можно встретить не только расслабляющихся отдыхающих, но и море всего интересного. Ещё больше забавных пляжных фото смотрите здесь.