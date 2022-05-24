18 забавных пляжных снимков, которые доказывают, что лето открывает портал для всего самого интересного
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18 забавных пляжных снимков, которые доказывают, что лето открывает портал для всего самого интересного

18 забавных пляжных снимков, которые доказывают, что лето открывает портал для всего самого интересного

Кто не любит жарким, летним днём поваляться на пляже? Отправляясь на отдых, многие туристы и не подозревают о том, что за каждым песчаным замком и пляжным зонтом их может подстерегать уйма интересных личностей и штук. Чтобы понаблюдать за ними, достаточно самую малость напрячь глаза и уши. Поверьте, многое из увиденного надолго останется в вашей памяти. После отпуска о забавных наблюдениях можно рассказать друзьям и близким, чтобы они поняли, что вы не просто скучали под палящим солнцем, а веселились, отрываясь по полной программе.

Главное, побольше есть и отдыхать, тогда будешь плавать так же быстро, как и я

Бери детей на пляж, говорили они. Будет весело, говорили они

Романтичная прогулка по берегу моря

Точно в яблочко

Идиллия

Снимок из серии «показалось»

Возможно, девушка придумала новый вид расслабляющего массажа

Туристам необходимо помнить, что большинство видов звёзд не опасны для человека. Однако среди них существуют и ядовитые представители, поэтому этих животных лучше не трогать руками даже для того, чтобы сделать памятную фотографию с отдыха.

Морские звёзды умеют передвигаться по воде и суше. Однако за ними лучше наблюдать в их естественной среде.

Забавный мужчина в костюме акулы

Идеальная защита от солнца

Не загар, а тест Роршаха

Тест Роршаха — это психодиагностическое исследование, в ходе которого человек должен взглянуть на чернильные кляксы и рассказать, что он видит.

Пляжная мода беспощадна

Камень в виде зловещей акулы находится на одном из пляжей Индии

Выступающий огромный камень был мастерски разрисован американским художником Джимми Свифтом. Парень вдохновился фильмом ужасов «Челюсти», который рассказывает о безумной акуле, охотящейся на отдыхающих. К счастью, эта акула совершенна безобидна. Туристы обожают делать с ней забавные снимки.

Тюлень Сэмми из Англии любит заводить новых друзей

Тюлень Сэмми — знаменитость пляжа в Дорсете, который находится на юго-западе Англии. Тысячи людей полюбили его за дружелюбие и общительность. У Сэмми есть привычка неожиданно появляться на людях и пытаться забраться на их доску для сёрфинга, каяк или на спину отдыхающим, когда они плавают.

Отдай! Это моё!

Когда забыл доску для сёрфинга дома

Суровые австралийцы не боятся каких-то там акул

Пляж — удивительное место, где можно встретить не только расслабляющихся отдыхающих, но и море всего интересного. Ещё больше забавных пляжных фото смотрите здесь.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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