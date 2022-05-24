6 ужасных и мерзких профессий, которые существовали в прошлом
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6 ужасных и мерзких профессий, которые существовали в прошлом

6 ужасных и мерзких профессий, которые существовали в прошлом

Какое счастье, что все эти должности канули в Лету! Вы только представьте, что вам бы пришлось заниматься такими мерзостями! Представили? Ну что, полюбили свою работу? То-то же! 

1. Средневековый валяльщик

2. Поедатель грехов

3. Ловец пиявок

4. Слуга при туалете

5. Искатель мертвых

6. Похититель трупов

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По материалам: Юмор

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