8 вопросов, которые помогут понять, с какми мужчиной вы имеете дело
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8 вопросов, которые помогут понять, с какми мужчиной вы имеете дело

8 вопросов, которые помогут понять, с какми мужчиной вы имеете дело
Хотели бы вы узнать, что собой представляет ваш собеседник? Задайте ему эти вопросы – и вам станет ясно! Возможно, этот мужчина имеет схожие с вами ценности. Возможно, эта новая коллега в будущем станет вашей подругой. Только как понять, что у них на душе? Нижеприведенные вопросы помогут вам в этом. Кроме того, они послужат хорошим подспорьем в том случае, если вам надо завязать разговор, а вы не знаете, что говорить.

1. «Какое у вас самое яркое воспоминание детства?»

Этот вопрос поможет вам раскрыть эмоциональность собеседника. Ответ будет вам указанием, как человек видит себя, оптимист он или пессимист, интроверт или экстраверт. Если, например, вам расскажут забавный случай, знайте: вы в обществе человека, ценящего юмор!

2. «Если бы у вас было собственное телешоу, каким бы оно было?»

Ответ расскажет вам об интересах собеседника, о том, что ему нравится, а что – нет. Также вы сможете понять, как человек видит собственную жизнь. Например, если собеседник скажет, что хотел бы сделать передачу об апокалипсисе, он наверняка личность тревожная, а может быть, одинокая.

3. «Если бы в сутках было 25 часов, на что бы вы потратили лишний час?»

Выслушав ответ, вы составите себе представление об увлечениях и хобби собеседника. Если он вам скажет, что потратил бы этот час на обучение, перед вами личность, которая в данный момент занята самосовершенствованием. Если скажет, что стал бы брать уроки рисования, перед вами – творческая натура.

4. «Если бы вы могли усвоить один навык прямо сейчас, какой бы навык это был?»

Из ответа вы можете сделать вывод о том, какими качествами и навыками восхищается ваш собеседник. Если он выберет игру в шахматы, то наверняка хочет стать умнее, если ораторское искусство, то, возможно, ему хочется быть в центре внимания.

5. «Какой бы совет вы передали себе, в детство?»

Этот вопрос вам покажет, как человек оценивает качество своей жизни. Например, если он скажет: «Не делать глупости на рубеже 20 лет», то, возможно, он до сих пор сожалеет об ошибках прошлого. Если скажет: «Прилежно учить математику», то переживает об упущенных возможностях. Если: «Больше путешествовать» – возможно, он доволен своей жизнью, но ему не хватает ярких впечатлений.

6. «Хотели бы вы стереть все свои воспоминания?»

Этот вопрос поможет вам понять, счастлив ли ваш собеседник, находится ли он в гармонии со своим внутренним миром, или его до сих пор терзают демоны прошлого.

7. «Если бы вы могли поменяться с кем-то жизнью, кто бы это был?»

Различные люди ценят разные вещи: кто-то свободу, кто-то деньги, кто-то – семейный уют. Ответ на этот вопрос поможет вам понять, как выглядит успешность в глазах вашего собеседника.

8. «Чего вам не хватает для полного счастья?»

На этот вопрос вы можете получить самый неожиданный ответ, как серьезный, так и шуточный. Но даже тот ответ, который призван вас развеселить и позабавить, может дать вам пищу для размышлений о том, как человек представляет себе счастье. Вы можете задать все эти вопросы, а можете выбрать те, ответы на которые будут вам полезны для понимания того, с каким человеком вы имеете дело. >  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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