Аккаунт недели. Инстаграм* со сплетнями о звездах, которому доверяют сами звезды

Вадим Карасев

Сегодня рассказываем об одном из самых популярных инстаграмов*, посвященных слухам, сплетням и инсайдерской информации из жизни звезд, — аккаунте Deuxmoi.

Кто

Никто не знает. Аккаунт анонимный, и на этом построена история успеха. Этот инстаграм хорошо известен всем интересующимся жизнью знаменитостей, и, в общем-то, все, кто хотел, на него уже подписались, не говоря уже о том, что Deuxmoi давно является регулярным поставщиков новостей для СМИ (в том числе и для Spletnik): например, они первыми сообщили о расставании Ким Кардашьян и Канье Уэста и воссоединении Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Однако повод рассказать об аккаунте тем, кто о нем не знает, есть: на днях в сети появилось большое расследование, раскрывающее личность авторов Deuxmoi, — и интерес к блогу возрос.

Изначально Deuxmoi (в переводе с французского "два меня") — это сайт, посвященный моде и околомодным темам. Он появился в 2013 году и в таком виде существовал до 2016 года, пока постепенно не был практически заброшен. Возрождение произошло в 2020-м, во время локдауна: блог переехал в инстаграм и начал стремительно набирать подписчиков. Взрыв популярности случился после того, как блог кардинально сменил повестку и, вместо новостей из индустрии моды, начал публиковать инсайдерскую информацию о жизни богатых и знаменитых. Такую, на которую стали полагаться уважаемые издания и после которой представителям знаменитостей приходилось выступать с официальными заявлениями. Вскоре блог стал одним из самых авторитетных в своей нише. Сейчас у Deuxmoi больше 1,5 млн подписчиков, среди которых множество звезд — например, сестры Хадид.





Фото из инстаграма Deuxmoi ("Я/сплетни, теории, новости о звездах и сталкинг")

Все это время аккаунту удавалось оставаться анонимным, но интернет, как известно, помнит все. Бывший репортер New York Magazine Брайан Фельдман провел сетевое расследование и выяснил, что цифровой след не подчищен: в записях нулевых годов, разбросанных по фейсбуку**, твиттеру***, инстаграму и прочим соцсетям, остались упоминания, метки и комментарии, позволяющие установить личности владельцев проекта Deuxmoi. На этом основании, кстати, Фельдман сделал вывод, что авторы блога не очень-то и стремились сохранить анонимность: достаточно просто было сделать внимательный "ресерч", чтобы найти следы, — их никто и не пытался спрятать.

В общем, по версии Фельдмана, сделанной на основе публикаций, которые до сих пор есть в сети, Deuxmoi создали американки Мэгги Кемпнер и Мелисса Ловалло. Мэгги — внучка знаменитой светской дивы Нэн Кемпнер, блиставшей в модных кругах Нью-Йорка в 1950-70-х годах: она была музой Ива Сен-Лорана, работала в Vogue, Harper's Bazaar и Tiffany&Co и коллекционировала кутюрную одежду. Мелисса — модель, работает в фэшн-индустрии.

Изначально Кемпнер и Ловалло вели блог сами, помогает ли им сейчас кто-то с инстаграмом — неизвестно. Говорят, что да, поскольку инстаграм разросся и из просто "популярного аккаунта" превратился в сетевое явление (сами авторы называют себя "экспертами в поп-культуре"): у блога есть свой мерч, и скоро выйдет книга "Анон, пожалуйста" (с такими подписями в Deuxmoi присылают истории о знаменитостях), по которой HBO уже снимает сериал. Причем сюжет сериала будет перекликаться с другим шоу в портфеле стримингового сервиса — перезапущенной "Сплетницей", где старшеклассников привилегированной школы на Манхэттене терроризировал анонимный инстаграм-аккаунт со слухами и сплетнями. В книге авторов Deuxmoi о том же: героиня работает в фэшн-индустрии, заводит анонимный блог и начинает разоблачать секреты звезд, что запускает цепочку неожиданных событий.





Мерч Deuxmoi





Обложка книги Deuxmoi

Сейчас авторы Deuxmoi охотно дают интервью и даже выступают в подкастах (поначалу при записи меняли их голос, теперь нет), но по-прежнему остаются анонимными. Ни опровержений, ни подтверждений расследования Фельдмана не было. Многие полагают, что на самом деле случивший "деанон" — это всего лишь пиар-кампания к выходу книги.

О чем

Золотой жилой блога стали сплетни от подписчиков: заскучав на карантине, владельцы попросили фолловеров (тогда их было около 45 тысяч) рассказать о своих встречах со знаменитостями. Так все и завертелось. Теперь люди массово присылают Deuxmoi свои истории о звездах, и самые интересные из них авторы публикуют.

Истории разные: от по-настоящему интересных и горячих сплетен о разводах, беременностях и скандалах до постов в духе "Зендая и Том Холлад были вчера в ресторане в Нью-Йорке и выглядели очень мило". Эти посты публикуются анонимно, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть такую "информацию" не представляется возможным. И в шапке профиля Deuxmoi это честно указано: авторы и не претендуют на достоверность — блогу достаточно сделать вброс. Однако многое действительно оказывается правдивым, и через день после того, как какую-нибудь сплетню слили в блог, ее герои вынуждены подтверждать информацию официально.

Это частое попадание в цель и вызывает доверие к Deuxmoi: в сети сложилось мнение, что авторы тщательно отсеивают информацию и явно "в теме" — настолько, чтобы почти никогда не публиковать заведомый фейк.





Фото из инстаграма Deuxmoi ("Я/Мои хайлайтсы (Deuxmoi)")

Для кого

Для тех, кто любит вайб "Сплетницы", слухи, сплетни и новости о знаменитостях.

*Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)

** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

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Лиза Сезонова