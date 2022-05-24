День памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла 24 мая 2022 года

Вадим Карасев

Сегодня православная церковь отмечает день памяти Кирилла и Мефодия, вклад в развитие православной веры которых очень сложно переоценить. Пришло время узнать, чем они заслужили статус святых и как принято вспоминать их в этот день.

Это крайне важный, хоть и не двунадесятый праздник. Он имеет огромное историческое значение и напоминает нам лишний раз о том, что вклад всего лишь двух людей в развитие религии сразу в нескольких странах может быть поистине колоссальным.

История Кирилла и Мефодия

Кирилл и Мефодий — выходцы из знатной и обеспеченной семьи. Они родились в Греции, в городе Солуни. Мефодий был старшим, а Кирилл младшим из братьев. Мефодий около десяти лет прожил в Болгарии. Именно там он научился славянскому языку, а потом принял монашество.

Что касается Кирилла, то с ранних лет он отличался высокими интеллектуальными способностями и невероятной тягой к знаниям. В итоге он отправился на учебу в Константинополь, где получил массу полезных навыков у будущего Патриарха. Кирилл также начал изучать языки и постигать другие науки. Когда Кирилл закончил свое обучение, его назначили хранителем библиотеки при храме, но в этой должности он надолго не задержался. Вскоре он покинул Константинополь, чтобы стать монахом.

Дипломатические способности Мефодия и острый ум в совокупности с мудростью и крепкой верой Кирилла стали определяющими в дальнейшей судьбе обоих. Они нередко встречали на своем пути различные чудеса. В ходе одного из поручений они были вынуждены отправиться к хазарам. По пути туда они встретили человека, который научил их говорить на древнеславянском языке.

В последствии братьев отправили в Моравию, чтобы те составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык книги для богослужений. Этот процесс сопровождался множеством проблем. За распространение священных писаний на славянском языке Мефодия осудили и отправили в тюрьму, где он провел в страданиях несколько лет. Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Перед смертью он просил брата продолжать распространение святого слова. Мефодий ушел в мир иной в 60 лет. Перед смертью он и его ученики успели перевести на славянский язык Ветхий Завет и несколько других важных книг.

За свои заслуги перед Господом и за распространение веры они получили статус святых, но только в 1863 году.

Традиции 24 мая

В этот день полезно получать новые знания, читать святое евангелие. Это очень благоприятный день для чтения молитв и для посещения церкви.

Также в этот день можно и даже нужно дарить своим детям икону святого Кирилла и Мефодия. Считается, что она помогает ребенку лучше учиться, а также укрепляет веру в Бога.