Денежный лунный календарь на июнь 2022 года

Вадим Карасев

Деньги правят миром, деньги нужны всем и всегда. Они являются самым ценным и важным ресурсом после времени, поэтому постарайтесь ознакомиться с советами астрологов на июнь, чтобы правильно распоряжаться своими финансами.

Июнь — время активности и повышенной энергетики. В начале лета большинству людей хочется работать, осуществлять задуманное, поэтому важно следить за лунным календарем. Если вас ожидают важные финансовые дела, воспользуйтесь соответствующими оберегами, чтобы минимизировать вероятность появления проблем. Также следуйте описанным далее рекомендациям.

1, 2 и 3 июня: первые три дня лета пройдут под эгидой стихии Воды. Растущая Луна в Раке может подбить нас на различные рискованные мероприятия. Не тратьте много денег в этот период дисгармонии и не рискуйте на работе и в бизнесе.

4, 5 июня: рост Луны во Льве сделает нас более амбициозными и готовыми к рискам, решению очень сложных задач. Это значит, что в эти дни повысится наша продуктивность. Люди будут готовы больше платить за вовремя и качественно выполненную работу.

6, 7 июня: два дня роста Луны в Деве станут временем дисгармонии. Могут появиться сомнения в том, что вы делаете. Ни в коем случае не позволяйте таким мыслям руководить вами и сбивать вас с дороги к успеху. Продолжайте заниматься тем, чем привыкли. Ненужно метать от одного проекта к другому.

8, 9 и 10 июня: рост Луны в Весах — это удачное время для творческой деятельности. Можно преуспеть в любой работе, связанной с креативом. Также это будет великолепное время для того, чтобы потратиться на отдых, развлечения.

11, 12 июня: рост Луны в Скорпионе — это наихудшее время для совершения покупок. В эти два дня астрологи советуют планировать дела на будущее, поменьше рисковать и нив коем случае не переходить никому дорогу. Люди будут мстительными и жадными.

13, 14 июня: 13 число — последний день роста Луны. Он пройдет в Знаке Стрельца, так что в этот день можно проявлять максимальную финансовую и деловую активность. Полезными будут дорогостоящие покупки, вложения. 14 число — Полнолуние в том же Знаке. Это опасный день для трат из-за того, что Луна приблизится к Земле. Работа, скорее всего, спориться не будет у большинства людей.

15, 16 июня: начало убывающей Луны в Козероге — это идеальное время для привычной и рутинной работы. Вероятность совершения ошибок будет минимальной. В такие дни не стоит откладывать ничего важного на потом.

17, 18 июня: стареющая Луна в Водолее — это не самое лучшее время для торговли, работы и любых дел, связанных с финансами. В такое время лучше просто отдыхать, развлекаться и не переутомляться.

19, 20 июня: убывание лунного диска под влиянием Рыб — прекрасное время для творческой работы, непродолжительных поездок, развлечений и финансовых трат, связанных с домом, семьей, романтикой.

21, 22 и 23 июня: убывающая Луна в Овне предрекает нам большие проблемы с концентрацией внимания. Это значит, что совершать покупки лучше по карте, но даже в этом случае нужно быть предельно внимательными. Так как будет риск сделать что-то не так. После любой покупки берите чеки и храните их все эти дни.

24, 25 июня: убывание Луны в Тельце — прекрасное время для покупок, шопинга, траты средств на свой внешний вид, на увлечения и хобби. Это лучшее время месяца для того, чтобы потратить часть средств на улучшение домашней обстановки.

26, 27 и 28 июня: в эти три дня стареющая Луна в Близнецах может стать причиной повышения активности мошенников и преступников разных мастей. Особенно частыми будут махинации, связанные с бумагами, деньгами.

29, 30 июня: 29 число — Новолуние в Раке. В этот день можно попробовать составить финансовый план на будущее, отдохнуть от финансовой активности. 30 июня — первый день роста Луны. Его лучше посвятить привычным делам. Шопинг в этот день не принесет ничего хорошего.