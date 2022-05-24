Дмитрий Певцов выступил против абортов: "Женщина не имеет права принимать такое решение"

Вадим Карасев

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что женщины не имеют права делать аборты и назвал их узаконенным "убийством детей". Мы, налогоплательщики, платим за то, чтобы женщины делали себе аборты. Это просто детоубийство, — заявил он в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Народный артист России выступил против того, что принятие этого решения остается за женщиной. Это не их право точно абсолютно. Нужно рожать всегда обязательно. Женщина не имеет право принимать такое решение, потому что дети даются от Господа. Если она сделает аборт, то может навсегда лишиться возможности рожать детей. Это преступление, которое в любом случае будет наказано. Здесь, на этой земле, либо позже, когда ее душа отойдет от тела. По мнению Певцова, обсуждать возможность проведения аборта можно лишь в случае угрозы для жизни женщины. А вот изнасилование, как считает актер, является не причиной для аборта, а испытанием для женщины. Изнасилование? Я много чего видел в своей жизни. Господь не по силам испытания не дает. Мы все в руках Господа, и то, что с нами происходит, даже, казалось бы, самое страшное, происходит на благо нашей души. Всегда. А вот как мы пройдем это испытание — это другое дело. Дмитрий Певцов в интервью высказался также о своих коллегах, которые покинули Россию из-за военной спецоперации на Украине. Вылезло то, что было внутри много лет. Это печально, но это так. Причем среди них есть замечательные мастера, которых мне жалко, что они не будут у нас больше работать, — заявил он.

Актер отметил оперную диву Анну Нетребко, которая публично осудила военную спецоперацию на Украине, чтобы сохранить работу в иностранных театрах, и сказал, что ее "участь незавидна".

Она сделала свой выбор в пользу остаться там, и я понимаю, что судьба ее дальнейшая будет незавидна. Ее в покое не оставят, заставят подписываться еще под более худшим. Всю оставшуюся жизнь она будет обязана расписываться в ненависти к России.

Дмитрий Певцов прокомментировал "отмену" русской культуры за границей, которая стала распространенным явлением после начала событий на Украине.

Она часть мировой культуры, отменить ее нельзя. Это как отменить грамотность: можно не давать читать, но отменить ее нельзя. Певцов добавил, что для сохранения русской культуры необходима цензура в области искусства. Цензуру надо возвращать давно. Давно! Я считаю, что государство должно контролировать то, на что тратятся бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков. Если государство дало деньги и плюнуло, это опасно для самого же государства. Поэтому рождаются Богомоловы и Серебренниковы. Дмитрий Певцов известен своими радикальными религиозными высказываниями и активной поддержкой правительства России.

Ксения Смирнова