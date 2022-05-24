Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди гостей — Амаль Клуни, Джош Хартнетт, Фиби Дайневор

Вадим Карасев

В Лондоне сегодня состоялась ежегодная церемония Prince's Trust Awards. Она проходит под эгидой благотворительного траста, учрежденного принцем Чарльзом, — сам он тоже посетил сегодняшнее мероприятие.

Гостьей церемонии стала Амаль Клуни, которая приехала без звездного супруга Джорджа Клуни, зато в компании своей мамы Барии Аламуддин.

Среди прочих знаменитых гостей — звезда "Бриджертонов" Фиби Дайневор (говорят, за кулисами принц Чарльз даже обсудил с ней сериал), экс-солистка Spice Girls Мелани Си, довольно редко выходящая в свет пара Джош Хартнетт и Тэмсин Эгертон и другие.

В рамках церемонии каждый год награждают людей и организации, которым оказывает поддержку траст принца, помогающий молодежи разных стран. В апреле гала-концерт Prince's Trust Gala прошел в Нью-Йорке.

Маргарита Дорошевич