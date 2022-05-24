Ингеборга Дапкунайте рассказала, где ее похоронят
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Ингеборга Дапкунайте рассказала, где ее похоронят

Ингеборга Дапкунайте рассказала, где ее похоронят
Актриса Ингеборга Дапкунайте рассказала о возвращении в страну. Покинувшая нашу страну Ингеборга Дапкунайте остановилась в Латвии. Выйдя на связь с публикой, актриса не только оправдалась за резкие слова в адрес России, но и призналась, что ей нелегко было уезжать. Ингеборга Дапкунайте уехала из России в конце февраля. С тех пор актриса всего несколько раз общалась с прессой. Сначала звезда кино заявляла, что нужно было эмигрировать раньше, теперь же уверяет — ее совершенно не так поняли. «Прошло достаточно много времени, поэтому я начинаю говорить. Сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир. У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую своей часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому», — сказала 59-летняя в YouTube-шоу «Радио Долин». Вернется ли артистка в нашу страну — неизвестно. Дапкунайте и сама не знает ответа на этот вопрос. «Мне все равно, где меня похоронят. Я еще слишком молода и не созрела думать, что меня надо похоронить там, где покоятся мои предки, можете меня в мусор выбросить, какая разница...» — добавила актриса.
Ингеборга Дапкунайте - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ингеборга уважает россиян и с любовью говорит о коллегах, с которыми много лет снималась, а также играла на одной сцене. При этом артистка призналась, что всегда чувствовала себя иностранкой в нашей стране. «Я в России всегда была гостем, поэтому никогда не высказывала свою политическую позицию. Я хочу, чтобы люди, которых я развлекаю, понимали, что я думаю. Многие вопрошают: «Какое право артист имеет говорить о политике?» Я — человек. А вы решайте, покупать билеты на мои спектакли или нет. Мой выбор таков на сегодняшний момент», — заключила актриса. Без работы Дапкунайте не осталась — на днях влатвийском театре «Дайлес» состоится премьера пьесы «В одиночестве хлопковых полей», где Ингеборга предстанет в главной роли.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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