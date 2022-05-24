Иван Ургант заявил, что теперь Ксения Собчак отвечает за его карьеру

Ведущий и актер Иван Ургант прокомментировал свое возвращение на экран. Вчера якобы со слов Ксении Собчак появилась информация об участии Ивана Урганта на одном из праздничных мероприятий Екатеринбурга. Телеведущий с юмором отреагировал на данную новость. Ургант опроверг свое участие в мероприятии и посоветовал публике поменьше доверять словам Ксении Анатольевны. «Вот вы спрашиваете, когда моя передача (шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, — прим.ред.) вновь появится на экране? Эти вопросы я задаю себе еще чаще, чем вы. Чтобы найти ответ на этот вопрос, я постоянно слежу за Telegram-каналом Ксении Собчак. Все оттуда черпаю», — съязвил 44-летний Ургант в беседе с журналистами.Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Также Иван заверил, что сейчас находится в России и продолжает работу над проектами. «Умоляю, у меня только одна просьба — не говорите об этом Ксении», — не унимается он. Напомним, вот уже около трех месяцев шоу «Вечерний Ургант» не выходит на экраны. Недавно пошли слухи о том, что успешный проект Первого канала якобы закрыли. Однако позже эта информация была опровергнута. «Если опровергать вообще все, что пишут про меня в Интернете, боюсь, мне не хватит времени ни на что, даже на семью. К сожалению, такое время, что все, что возникает у людей в голове в самых разных фантазиях, неожиданно оказывается на бумаге или в каких-то Telegram-каналах. Я уверен, что люди вдумчивые и внимательные этому не верят, потому что это глупости», — сетовал как-то Ургант URA.ru.