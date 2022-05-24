Ивана Ургант о своем возращении на экраны

Ведущий Ивана Ургант рассказал о своем будущем. Так называемая журналистка Ксения Собчак распространила в Сети сплетни о том, что Иван Ургант якобы скоро вернется в Россию и станет ведущим фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Информация о том, что со звездой велись такие переговоры, подтвердилась. Однако Иван решил пока не возвращаться в профессию.Ивана Ургант - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мне очень нравится это мероприятие, но, к сожалению, приехать я не смогу, потому что предложение поступило довольно поздно и это время у меня уже было занято. В силу этих обстоятельств я у вас быть не смогу, надеюсь, что это произойдет в следующий раз», — пояснил ведущий агентству URA.RU. Вообще, ситуация с Ургантом непонятная. Ходят слухи, что передачу на Первом канале закрыли, однако официального подтверждения этому нет. Сам же Ургант некоторое время назад заявил, что остается в Москве и никаких квартир с целью отъезда не продавал.