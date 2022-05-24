Яна Рудковская стала жертвой бизнесмена
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Яна Рудковская стала жертвой бизнесмена

Яна Рудковская стала жертвой бизнесмена
47-летняя продюсер Яна Рудковская возбудила уголовно дело. Бизнесвумен стала жертвой мошенников. Продюсер рассказала, что договорилась с неким уроженцем Краснодара Гонтарем Денисом Сергеевичем о проведении строительных работ в их с Евгением Плющенко академии и заплатила ему внушительную сумму в размере 31 миллиона рублей. Мужчина вошел в доверие к жене фигуриста и договорился с ней о передаче всей суммы наличными, объясняя это плохой работой банков и проблемами с доставкой материалов из-за нестабильной ситуации в мире. Однако прошло время, а указанные объекты в Академии Плющенко так и не были возведены. Рудковская попыталась получить разъяснения у Гонтаря, но ничего не добилась, поэтому написала заявление в полицию, обвинив строителя в мошенничестве.
Яна Рудковская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Хочу предостеречь давать наличные деньги залетным строителям! Воспользовавшись ситуацией, на доверии выманил наличные деньги на строительство наших… Мною написано заявление по факту мошенничества в особо крупных размерах! Полиция ведет расследование!» — сообщила Рудковская в своем Telegram-канале. Однако это не все беды, которые обрушились на супругу олимпийского чемпиона. Оказалось, что продюсера обманула и другая строительная фирма, занимающаяся изготовлением металлических конструкций, причем на куда большую сумму. Этой компании Рудковская выплатила целых 99 миллионов рублей, но оговоренные работы никто не выполнил. Судя по всему, с этой ситуацией жена Плющенко тоже будет разбираться через суд параллельно с делом Гонтаря.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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