Эти 2 игры сегодня пополняют подписку Game Pass на Xbox и PC
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Эти 2 игры сегодня пополняют подписку Game Pass на Xbox и PC

Эти 2 игры сегодня пополняют подписку Game Pass на Xbox и PC


Подписка Game Pass сегодня, 24 мая, пополняется двумя новыми проектами. Игра Floppy Knights выходит в подписке одновременно на приставках Xbox и PC — это пошаговая стратегия с механикой сбора личной колоды. Игра Hardspace: Shipbreaker выходит в подписке только для PC — это симулятор утилизатора космических кораблей.

Floppy Knights


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Floppy Knights

Выберите своих рыцарей, отточите свою колоду и реализуйте свою стратегию для победы!
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Hardspace: Shipbreaker


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Hardspace: Shipbreaker

Вас приветствует LYNX — крупнейший игрок на рынке утилизации космических кораблей в солнечной системе!
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По материалам: newxboxone

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