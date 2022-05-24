Эти 2 игры сегодня пополняют подписку Game Pass на Xbox и PC

Вадим Карасев





Подписка Game Pass сегодня, 24 мая, пополняется двумя новыми проектами. Игра Floppy Knights выходит в подписке одновременно на приставках Xbox и PC — это пошаговая стратегия с механикой сбора личной колоды. Игра Hardspace: Shipbreaker выходит в подписке только для PC — это симулятор утилизатора космических кораблей.

Floppy Knights

Floppy Knights

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Выберите своих рыцарей, отточите свою колоду и реализуйте свою стратегию для победы!

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Hardspace: Shipbreaker

Hardspace: Shipbreaker

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Вас приветствует LYNX — крупнейший игрок на рынке утилизации космических кораблей в солнечной системе!

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