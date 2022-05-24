Эти 2 игры сегодня пополняют подписку Game Pass на Xbox и PC
Сегодня, 08:25 Вадим Карасев
Подписка Game Pass сегодня, 24 мая, пополняется двумя новыми проектами. Игра Floppy Knights выходит в подписке одновременно на приставках Xbox и PC — это пошаговая стратегия с механикой сбора личной колоды. Игра Hardspace: Shipbreaker выходит в подписке только для PC — это симулятор утилизатора космических кораблей.
Floppy Knights
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Floppy Knights
Выберите своих рыцарей, отточите свою колоду и реализуйте свою стратегию для победы!
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Hardspace: Shipbreaker
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Hardspace: Shipbreaker
Вас приветствует LYNX — крупнейший игрок на рынке утилизации космических кораблей в солнечной системе!
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По материалам: newxboxone