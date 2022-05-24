Как проводятся тесты ДНК в Новосибирске

Вадим Карасев

Анализ ДНК — это исследование генетического материала, который содержится в каждой клетке человеческого организма. С помощью ДНК-теста можно определить родство между людьми, выявить предрасположенность к некоторым заболеваниям. Также ДНК-тест нашел широкое применение в криминалистике, судебно-медицинской экспертизе. Материалом для исследования в основном служат слюна, ногти, кровь, ушная сера.

Для чего проводится анализ ДНК

Вся информация о человеческом организме хранится в ДНК — молекуле дезоксирибонуклеиновой кислоты. ДНК кодирует образование белков — “кирпичиков” для постройки всех клеток организма. От их вида и количества зависит внешность человека, его рост, предрасположенность к болезням.

ДНК образуется в момент формирования человеческого эмбриона. Она несет информацию из материнских и отцовских клеток. Поэтому с помощью анализа ДНК можно установить родство между людьми.

Также генетический анализ используют для идентификации человека. Так как ДНК содержится в любых клетках организма, установить личность можно по волосу, ногтю, кусочку кожи. Набор генов, закодированный в ДНК, у каждого человека уникален и совпадений быть не может.

Исследование ДНК проводят

для установления отцовства, причем сделать анализ можно даже во время беременности, но это не безопасно для матери и очень дорого стоит;

Для установления любого вида родства до 2 степени;

в судебно-медицинской экспертизе — для установления факта преступления, личности преступника; ● для определения причины бесплодия;

для выявления пороков развития у плода;

для профилактики и диагностики наследственных заболеваний;

для определения склонности к вредным привычкам.

Наиболее часто материалом для исследования служит слизистая с внутренней стороны щеки, полученная методом соскоба. В криминалистике исследуют волосы, ногти, кусочки кожи или капли крови, оставленные на месте преступления. В медицине исследуют венозную кровь или амниотическую жидкость у беременных.

Еще с помощью генетического тестирования можно установить этническую принадлежность. Анализ используют для определения происхождения по материнской и отцовской линиям. Так можно составить генеалогическое древо.

Сам анализ ДНК и его расшифровку проводит врач-генетик и эксперты . Обычно исследование по установлению родства занимает 3-7 дней. Точность метода составляет 99,9999%, исследования по этнической принадлежности 30-40 дней, исследования по медицинской генетики от 8 до 30 дней, в зависимости от выбранного анализа.

Кому нужно сдавать анализ ДНК

Сдать анализ ДНК может любой желающий при наличии показаний, которые были перечислены выше. Для забора материала не требуются специальные условия и подготовка. Анализ нужно сдавать:

мужчинам, сомневающимся в своем отцовстве, в том числе для решения вопроса о выплате алиментов;

желающим установить родство, например, для получения наследства;

беременным при подозрении на пороки развития плода;

семейным парам, планирующим завести ребенка — для определения вероятности наследственных болезней;

женщинам с бесплодием;

людям с заболеваниями, возникшими по неизвестной причине, где обычная диагностиа бессильна.

Если генетический тест нужно провести во время беременности, то исследовать околоплодные воды можно не ранее 10-й недели. Забор материала на меньшем сроке вредит эмбриону, может вызвать воспаление и прерывание беременности.

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