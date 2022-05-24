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Как выбрать кухню: несколько полезных советов

Мебель на кухне должна быть не только практичной и долговечной – еще одно ее назначение заключается в обеспечении уюта и стиля в комнате. Ведь обычно именно на кухне собирается вся семья по вечерам. Поэтому все здесь должно радовать глаз, но при этом легко мыться и чиститься.

Что обязательно нужно учесть при покупке мебели на кухню

Есть несколько моментов, которые вы должны продумать до покупки:

  • Планируете ли вы делать ремонт. Если да, то сначала проведите все строительные работы, а потом уже приобретайте мебель. Так вы гармонично впишете гарнитур в полученный стиль.
  • Определитесь с материалом изготовления. Сейчас на рынке есть множество вариантов: кухни из стекла, массива дерева, бюджетной ДСП и т.д.
  • Продумайте размеры и конфигурацию будущей кухни. Помните, что мебель должна занимать не более 20% площади.
  • Планируете ли вы покупать дополнительную технику. Особенно это касается встроенных приборов. Возможно, вам нужно будет перенести трубы или розетки.
  • Подумайте о том, где вы будете размещать продукты, заготовки и посуду. Для этого вам понадобятся встроенные шкафы, угловые тумбы и корзины.
  • Определитесь с обеденной зоной. Для маленьких помещений можно приобрести выдвижные или раскладные столы и барные стулья.

Почему стеклянные кухни пользуются популярность в последние годы

Многим потребителям уже надоели кухонные гарнитуры из дерева, сейчас растет спрос на другие материалы. Современная стеклянная мебель обладает многими положительными качествами:

  • На ней не размножаются бактерии и грибок. На вашей кухне не будет ни плесени, ни других повреждений от влажности.
  • Она выдерживает критичные перепады температур и постоянное воздействие воды. Это возможно благодаря особой технологии изготовления с применением закаливания материала.
  • Стекло отлично сочетается с другими видами отделки. Сюда можно отнести как металл и дерево, так и полимерные варианты.
  • В комнате с такой мебелью всегда больше света. А еще вы сможете похвастаться перед гостями красивой посудой.
  • Стекло легко мыть и чистить. Благодаря идеально ровной поверхности, которая не впитывает влагу.

Но есть и минусы: вам придется тщательно следить за порядком на кухне, поскольку на стеклянной поверхности хорошо видно загрязнения. Кроме того, обязательно выбирайте мебель из прочного закаленного стекла: оно надежнее и долговечнее. При выборе проконсультируйтесь со специалистом – он подскажет вам самый выгодный и удобный вариант.

# Дизайн и стиль

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