Как выбрать кухню: несколько полезных советов

Вадим Карасев

Мебель на кухне должна быть не только практичной и долговечной – еще одно ее назначение заключается в обеспечении уюта и стиля в комнате. Ведь обычно именно на кухне собирается вся семья по вечерам. Поэтому все здесь должно радовать глаз, но при этом легко мыться и чиститься.

Что обязательно нужно учесть при покупке мебели на кухню

Есть несколько моментов, которые вы должны продумать до покупки:

Планируете ли вы делать ремонт. Если да, то сначала проведите все строительные работы, а потом уже приобретайте мебель. Так вы гармонично впишете гарнитур в полученный стиль.

Определитесь с материалом изготовления. Сейчас на рынке есть множество вариантов: кухни из стекла, массива дерева, бюджетной ДСП и т.д.

кухни из стекла, массива дерева, бюджетной ДСП и т.д. Продумайте размеры и конфигурацию будущей кухни. Помните, что мебель должна занимать не более 20% площади.

Планируете ли вы покупать дополнительную технику. Особенно это касается встроенных приборов. Возможно, вам нужно будет перенести трубы или розетки.

Подумайте о том, где вы будете размещать продукты, заготовки и посуду. Для этого вам понадобятся встроенные шкафы, угловые тумбы и корзины.

Определитесь с обеденной зоной. Для маленьких помещений можно приобрести выдвижные или раскладные столы и барные стулья.

Почему стеклянные кухни пользуются популярность в последние годы

Многим потребителям уже надоели кухонные гарнитуры из дерева, сейчас растет спрос на другие материалы. Современная стеклянная мебель обладает многими положительными качествами:

На ней не размножаются бактерии и грибок. На вашей кухне не будет ни плесени, ни других повреждений от влажности.

Она выдерживает критичные перепады температур и постоянное воздействие воды. Это возможно благодаря особой технологии изготовления с применением закаливания материала.

Стекло отлично сочетается с другими видами отделки. Сюда можно отнести как металл и дерево, так и полимерные варианты.

В комнате с такой мебелью всегда больше света. А еще вы сможете похвастаться перед гостями красивой посудой.

Стекло легко мыть и чистить. Благодаря идеально ровной поверхности, которая не впитывает влагу.

Но есть и минусы: вам придется тщательно следить за порядком на кухне, поскольку на стеклянной поверхности хорошо видно загрязнения. Кроме того, обязательно выбирайте мебель из прочного закаленного стекла: оно надежнее и долговечнее. При выборе проконсультируйтесь со специалистом – он подскажет вам самый выгодный и удобный вариант.