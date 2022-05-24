Канны-2022: Наоми Кэмпбелл, Росси де Пальма, Аня Рубик на премьере фильма "Решение расстаться"

Вадим Карасев

75-й Каннский кинофестиваль продолжает свою работу. Вчера в рамках смотра состоялось две премьеры: свой новый фильм публике представил Дэвид Кроненберг "Преступления будущего" (фото и подробности мероприятия здесь), а также Пак Чхан-ук — южнокорейский режиссер привез во Францию психологический триллер "Решение расстаться".

Вместе с режиссером на красной дорожке появились и исполнители главных ролей в проекте — Пак Хэ-иль и Тан Вэй. "Решение уйти" — первая полнометражная лента Чхан-ука после шестилетнего перерыва. Фильм рассказывает о детективе, который расследует убийство. Однако он сталкивается с проблемой — главный герой влюбляется в подозреваемую, что мешает его работе.

Поддержать Чхан-ука на премьере и оценить новую работу любимца европейских фестивалей приехали Наоми Кэмпбелл, звезда сериала "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ, Аня Рубик, Коко Роша, Алина Байкова и другие знаменитости.

Кроме того, на дорожке появилась Росси де Пальма. В этом году испанская актриса стала председателем судейской коллегии.

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