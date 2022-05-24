Канны-2022: Наоми Кэмпбелл, Росси де Пальма, Аня Рубик на премьере фильма "Решение расстаться"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Канны-2022: Наоми Кэмпбелл, Росси де Пальма, Аня Рубик на премьере фильма "Решение расстаться"

Канны-2022: Наоми Кэмпбелл, Росси де Пальма, Аня Рубик на премьере фильма "Решение расстаться"

Канны-2022: Наоми Кэмпбелл, Росси де Пальма, Аня Рубик на премьере фильма "Решение расстаться"

75-й Каннский кинофестиваль продолжает свою работу. Вчера в рамках смотра состоялось две премьеры: свой новый фильм публике представил Дэвид Кроненберг "Преступления будущего" (фото и подробности мероприятия здесь), а также Пак Чхан-ук — южнокорейский режиссер привез во Францию психологический триллер "Решение расстаться".

Вместе с режиссером на красной дорожке появились и исполнители главных ролей в проекте — Пак Хэ-иль и Тан Вэй. "Решение уйти" — первая полнометражная лента Чхан-ука после шестилетнего перерыва. Фильм рассказывает о детективе, который расследует убийство. Однако он сталкивается с проблемой — главный герой влюбляется в подозреваемую, что мешает его работе.

Поддержать Чхан-ука на премьере и оценить новую работу любимца европейских фестивалей приехали Наоми Кэмпбелл, звезда сериала "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ, Аня Рубик, Коко Роша, Алина Байкова и другие знаменитости.

Кроме того, на дорожке появилась Росси де Пальма. В этом году испанская актриса стала председателем судейской коллегии.


Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Канны-2022: Наоми Кэмпбелл, Росси де Пальма, Аня Рубик на премьере фильма "Решение расстаться"
Канны-2022: Наоми Кэмпбелл, Росси де Пальма, Аня Рубик на премьере
Как выбрать кухню: несколько полезных советов
Как выбрать кухню: несколько полезных советов
Иван Охлобыстин высказался о Ксении Собчак
Иван Охлобыстин высказался о Ксении Собчак
Виктория Боня заявила, что у мужа Ксении Бородиной плохо стоял и был маленького размера
Виктория Боня заявила, что у мужа Ксении Бородиной плохо стоял и был
550+ игр и DLC для Xbox со скидками — распродажа до 31 мая
550+ игр и DLC для Xbox со скидками — распродажа до 31 мая
Канны-2022: Тина Кунаки и Венсан Кассель, Кристен Стюарт, Эмили Ратаковски, Шэрон Стоун на премьере фильма "Преступления будущего"
Канны-2022: Тина Кунаки и Венсан Кассель, Кристен Стюарт, Эмили
Kotaku: сервис Game Pass испытывает «выгорание», подписчики из него уходят
Kotaku: сервис Game Pass испытывает «выгорание», подписчики из него
Эти 2 игры сегодня пополняют подписку Game Pass на Xbox и PC
Эти 2 игры сегодня пополняют подписку Game Pass на Xbox и PC
Павел Прилучный продолжает публиковать отпускные кадры с молодой актрисой
Павел Прилучный продолжает публиковать отпускные кадры с молодой
Яна Рудковская стала жертвой бизнесмена
Яна Рудковская стала жертвой бизнесмена
Самые лучшие и самые худшие черты характера Водолеев
Самые лучшие и самые худшие черты характера Водолеев
Ингеборга Дапкунайте рассказала, где ее похоронят
Ингеборга Дапкунайте рассказала, где ее похоронят

Топ на сегодня

Национальный музей Шотландии приобрел знаменитый ларец Марии Стюарт
Национальный музей Шотландии приобрел знаменитый ларец Марии Стюарт
Максим Галкин живет на вилле брата, утверждает пресса
Максим Галкин живет на вилле брата, утверждает пресса
Ксения Бородина может получить уголовный срок, сообщает пресса
Ксения Бородина может получить уголовный срок, сообщает пресса
Культ денег, люди без лиц и мемы: как прошел показ Balenciaga в Нью-Йорке
Культ денег, люди без лиц и мемы: как прошел показ Balenciaga в
Сергей Шнуров высказался о побеге Ксении Собчак
Сергей Шнуров высказался о побеге Ксении Собчак

Еще по теме

Шопинг в Париже: Ким Кардашьян и Наоми Кэмпбелл вместе прошлись по магазинам
Канны-2021: Тина Кунаки, Аня Рубик, Мэгги Джилленхол, Изабель Гулар и другие на премьере фильма "Искушение"
Известная супермодель Наоми Кэмпбелл шокировала нулевым размером груди (ФОТО)
Наоми Кэмпбелл, Вика Газинская, Мэйси Уильямс и другие на вечере #BoF500 в Париже