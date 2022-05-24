Канны-2022: Тина Кунаки и Венсан Кассель, Кристен Стюарт, Эмили Ратаковски, Шэрон Стоун на премьере фильма "Преступления будущего"
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Канны-2022: Тина Кунаки и Венсан Кассель, Кристен Стюарт, Эмили Ратаковски, Шэрон Стоун на премьере фильма "Преступления будущего"

Канны-2022: Тина Кунаки и Венсан Кассель, Кристен Стюарт, Эмили Ратаковски, Шэрон Стоун на премьере фильма "Преступления будущего"

В понедельник в Каннах прошла премьера фильма режиссера Дэвида Кроненберга "Преступления будущего". На красную дорожку вышли Шэрон Стоун, Венсан Кассель в сопровождении жены Тины Кунаки, Кристен Стюарт, Эмили Ратаковски, Мэгги Джилленхол и другие.

Действие фильма происходит в недалеком будущем, когда у людей появился "синдром ускоренной эволюции", позволяющий производить со своим телом всевозможные метаморфозы. Многие начают использовать эти возможности для совершения преступлений.

Главные роли в фильме сыграли Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт.

Ранее в Каннах прошла премьера фильма сестры бывшей первой леди США Карлы Бруни, Валерии Бруни-Тедески "Вечно молодые". Премьеру посетили Шэрон Стоун, Карла Бруни, бывший президент Франции Николя Саркози, Ева Герцигова и другие.


Шэрон Стоун


Тина Кунаки и Венсан Кассель


Леа Сейду


Эмили Ратаковски


Леа Сейду, Вигго Мортенсен, Кристен Стюарт


Кристен Стюарт


Ребекка Холл


Наталья Османн


Джессика Мичелл


Евгения Кузьмина



Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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