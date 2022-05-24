Канны-2022: Тина Кунаки и Венсан Кассель, Кристен Стюарт, Эмили Ратаковски, Шэрон Стоун на премьере фильма "Преступления будущего"

Вадим Карасев

В понедельник в Каннах прошла премьера фильма режиссера Дэвида Кроненберга "Преступления будущего". На красную дорожку вышли Шэрон Стоун, Венсан Кассель в сопровождении жены Тины Кунаки, Кристен Стюарт, Эмили Ратаковски, Мэгги Джилленхол и другие.

Действие фильма происходит в недалеком будущем, когда у людей появился "синдром ускоренной эволюции", позволяющий производить со своим телом всевозможные метаморфозы. Многие начают использовать эти возможности для совершения преступлений.

Главные роли в фильме сыграли Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт.

Ранее в Каннах прошла премьера фильма сестры бывшей первой леди США Карлы Бруни, Валерии Бруни-Тедески "Вечно молодые". Премьеру посетили Шэрон Стоун, Карла Бруни, бывший президент Франции Николя Саркози, Ева Герцигова и другие.





Шэрон Стоун





Тина Кунаки и Венсан Кассель





Леа Сейду





Эмили Ратаковски





Леа Сейду, Вигго Мортенсен, Кристен Стюарт





Кристен Стюарт





Ребекка Холл





Наталья Османн





Джессика Мичелл





Евгения Кузьмина





Ксения Смирнова